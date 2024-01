Cómo dejar pasar y hacer frente a los pensamientos intrusivos que tenemos a diario

Fact checked

Todos tendemos a estar pensando en miles de cosas a diario. Algunos son positivos, otros un fastidio, y luego los no deseados e imprevistos. Esos que no dejan de acechar y que molestan, sí los pensamientos intrusivos.

Suelen ser pesados y perturbadores. Por esto y para que no afecten a nuestra mente entonces hay que dejarlos pasar o hacerles frente de la mejor manera.

Cómo enfrentarte a los pensamientos intrusivos que tenemos a diario

Para que nos situemos, estamos hablando de aquellos algo negativos que afectan nuestra porque nos paralizan y no nos dejan seguir adelante. Pueden convertirse en obsesivos, y es entonces cuando son un problema.

Causas de su aparición

Puede ser que por recuerdos nos vengan a la memoria tales pensamientos en cualquier momento. No hay por tanto una causa directa de su aparición.

Una situación nos lo recuerda, un olor, entonces aparece y lo peor es que no podemos deshacernos de él.

Algunas veces suelen estar relacionados con problemas mentales, como la depresión o la ansiedad y hasta con el trastorno obsesivo-compulsivo (TOC). Así que si es tu caso, hay que hacerles frente y también buscar ayuda.

Tipos de pensamientos intrusivos

Según Psiquiatra Sánchez Menendez, los hay:

Agresivos: hace alusión a aquellos pensamientos con intención de dañar a otra persona o incluso a nosotros mismos sin que exista ningún motivo para hacerlo.

Contra propios valores: como las referentes al ámbito religioso o espiritual, político o familiar.

Pensamientos sexuales: basados en el deseo y las fantasías eróticas, especialmente con individuos con los que moralmente sería censurable mantener este tipo de relaciones

Dejarlos pasar

Una de las cosas que se pueden hacer es dejarlo pasar. Como liberarlos y no retenerlos. Es algo que se suele hacer con la meditación, van apareciendo diversos pensamientos perturbadores o no que impiden que no pensemos en nada.

Sustitúyelos por positivos

Para enfrentarlos, hay que cambiar estos pensamientos por otros positivos. Ver la otra cara de la moda, darle la vuelta y entonces quedarte con lo mejor de ellos.

Lo que te aporta calma

Deja estos pensamientos para hacer alguna actividad que realmente te aporta estabilidad y calma. Es decir, bailar, meditar, ejercicio… todo esto hará que tales pensamientos se vayan disipando en el tiempo.

Desahogarse

Otra manera de afrontar todo ello que de alguna manera son problemas que tenemos en la mente es desahogarse con otras personas. Nos va bien poder hablar con otras personas y descargar lo que sentimos.

Buscar un hobby

Con diversidad de aficiones, entonces podemos sortear mejor estos pensamientos negativos que no paran de estar en nuestra pareja. Es una especie de desconexión que permite recargar pilas y volver renovado.

Relájate, baila, ves a museos, escribe, lee, haz yoga, pilates y todos aquellos hobbies que te gusten y que sean para ti una vía de escape.

En manos de profesionales

Cuando tales ideas siguen y no permiten que nuestra vida pueda encauzarse, está claro que entonces necesitamos ir en manos de profesionales. La figura del psicólogo nos ayuda y establecen un plan y terapia para poder quitar tales pensamientos de una vez por todas. Está claro que los pensamientos seguirán pero sabremos cómo manejarlos de la mejor manera.

Por qué tenemos estos pensamientos

Nuestra mente no descansa, y da vueltas sin parar. Como cada uno es distinto, algunos tienen más interiorizado todo ello y otros no se detienen en tales pensamientos negativos.

La mente también necesita descansar y por esto si uno no se trata entonces es necesario que alguien nos ayude o estaremos desarrollando una enfermedad mental. Y si no se trata a tiempo, puede ser entonces peor.