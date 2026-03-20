Guti avala el cambio del Real Madrid con Arbeloa antes del derbi: «Nadie creía en ellos»

El Real Madrid no tiene una cita fácil este domingo en el Santiago Bernabéu. Tras el esfuerzo contra el Manchester City y la plaga de lesiones, la última la de Thibaut Courtois, el reto del derbi ante el Atlético supone otro desafío crucial para seguir peleando la Liga contra el FC Barcelona antes de marcharse al parón de selecciones. Sin embargo, en el madridismo se respira optimismo con la revolución de Álvaro Arbeloa y José María Gutiérrez ‘Guti’ avaló cómo ha cambiado la mentalidad en Chamartín.

«Creo que esto es algo genético dentro del Real Madrid. Cuando las cosas están muy mal, el equipo da la cara y saca pecho del escudo que tienen. Lo han hecho así en el peor momento de la temporada, con tantas bajas y cuando nadie creía que pudieran hacerlo», comenzó el ex futbolista.

También habló del rendimiento de Álvaro Arbeloa desde que se sentó en el banquillo del Bernabéu. Logró eliminar a Guardiola en la Champions; hay confianza en que salga victorioso en su primer derbi: «Le veo muy bien. El equipo ha mejorado mucho y se los ha llevado a su terreno. Eso es muy importante. Todas esas palabras y conceptos que ha ido introduciendo al equipo parece que han surtido efecto», explicó.

Sobre el derbi, Guti también fue directo: «No solo se juega ganarlo, sino también tres puntos importantísimos. Todos tienen ganas de ganar porque es un partido muy esperado. Son derbis intensos. Se conocen muchos, el Cholo ha hecho que compitan bien con los grandes». Pero el problema que más destaco fue las ausencias importantes: «Sin Mbappé, Bellingham, Militao, que es un grandísimo central… Son muy importantes para el Real Madrid. Courtois es una baja capital, pero estamos muy contentos con Lunin porque lo ha hecho. Muy bien cuando no ha estado Thibaut». En lo que respecta al Atlético, Guti tiene clara su debilidad: «Ficharía a Julián Álvarez porque creo que es un jugador diferencial para equipos grandes».

Sobre Mbappé, insistió en que no le forzaría viendo el nivel del Real Madrid: «Eso es decisión de Arbeloa. Yo, como entrenador, si el equipo está bien y ganando partidos, yo no tocaría nada». Por último, habló de Thiago Pitarch, la perla que ha emergido estas últimas semanas: «Le ha dado un aire al equipo también. Es un mensaje de que desde la cantera van a apretar. Es un jugador muy completo, le da mucho al equipo. Espero que, cuando se recuperen el resto, pueda tener continuidad y juegue partidos importantes», zanjó.