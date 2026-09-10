Vinicius y Endrick en la primera lista de Ancelotti tras el desastre de Brasil en el Mundial

Carlo Ancelotti no olvida su pasado madridista para elaborar la lista de convocados de Brasil tras el Mundial. El entrenador ha vuelto a confiar en Vinicius y Endrick, que jugarán los partidos amistosos contra Australia e India, en septiembre y octubre. Además, ha incluido a ocho novatos para disputar estos encuentros.

El proyecto de la Canarinha sigue en pie después de llevarse un duro golpe en Estados Unidos. El italiano destaca que tienen que apostar por el futuro sin olvidarse de las estrellas actuales: «Es una lista muy equilibrada, con jugadores que estuvieron en el Mundial, que creo que serán importantes en el próximo ciclo, y con jóvenes con edad y calidad para representar el futuro de la selección».

Vinicius está siendo un fijo para José Mourinho en el inicio de la temporada, con un gol y dos asistencias. Por su parte, Endrick consiguió destacar en los primeros amistosos con el portugués, pero los problemas musculares le han dejado apartado en el inicio de la competición.

Ancelotti sabe que necesita rejuvenecer la plantilla para empezar de cero. Casemiro, Neymar y Fabinho no volverán a la convocatoria. Además, el entrenador quiere ver nuevas caras en la defensa y ha confiado en Arthur Dias, Jair, Mateuzinho, Mauro Jr y Vitor Reis.

Esta es la convocatoria de Ancelotti para los amistosos de Brasil

Porteros: Hugo Souza (Corinthians), Pedro Morisco (Coritiba) y Otávio (Cruzeiro).

Defensas: Arthur Dias (Athletico Paranaense), Douglas Santos (Zenit-RUS), Gabriel Magalhaes (Arsenal-ING), Jair (Nottingham Forest-ING), Marquinhos (PSG-FRA), Mateuzinho (Corinthians), Mauro Jr (PSV Eindhoven-NED), Vitor Reis (Manchester City-ING) y Wesley (Roma-ITA).

Centrocampistas: Andrey Santos (Mnachester City-ING), Breno Bidon (Corinthians), Bruno Guimaraes (Arsenal-ING), Danilo (Botafogo), Douglas Luiz (Juventus-ITA) y Gabriel Bontempo (Santos).

Atacantes: Endrick (Real Madrid-ESP), Estêvão (Chelsa-ING), João Pedro (Chelsea-ING), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona-ESP), Rayan (Bournemouth-ING), Samuel Lino (Flamengo) y Vinícius Júnior (Real Madrid-ESP).