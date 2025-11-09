Muere un aficionado del Ceuta durante el partido de Segunda División ante el Almería

Un aficionado del Ceuta ha muerto a los 73 años en la grada del estadio Alfonso Murube de la ciudad autónoma. El hombre sufrió un infarto durante el encuentro del Ceuta ante el Almería de Segunda División, disputado este domingo desde las 16:15 horas. El duelo quedó suspendido al descanso por este motivo.

Como marca el protocolo por atención sanitaria en la grada, el partido se paró durante algo más de diez minutos por la atención de este aficionado, que se sintió indispuesto en la grada del estadio Alfonso Murube. En concreto, sufrió un infarto. El encuentro de Segunda División estaba en la primera mitad, con resultado de 1-1, y la atención médica ya hacía presagiar lo peor.

El aficionado del Ceuta, de 73 años, no llegó a ser trasladado al Hospital Universitario de la ciudad española del norte de África, ya que se confirmó su fallecimiento en el mismo estadio, ya en las puertas, tal y como pudo confirmar OKDIARIO. Trabajadores de la Cruz Roja le atendieron a las puertas del estadio Alfonso Murube, donde se confirmó el fallecimiento de este aficionado del Ceuta, sin que se le pudiera reanimar con éxito.

Como también marca el protocolo de la Liga, los dos equipos -Ceuta y Almería- se reunieron con el colectivo arbitral en el descanso para hablar de si se reanudaba el encuentro. Es una decisión de los clubes y el árbitro después de que la muerte de este aficionado del Ceuta se confirmara antes de que arrancara la segunda parte. Tras varios minutos de reuniones, se decidió que se suspendiera el partido y los 45 minutos que restaban se jugarán en otro momento.

El ambiente en el Alfonso Murube fue de shock total, sin ganas ya de hacer caso al fútbol tras la tragedia que supuso conocer que un vecino de Ceuta falleció tras sufrir este infarto en las gradas del campo de fútbol.