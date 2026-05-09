La prensa internacional alarmada con el sanchismo por la crisis del hantavirus: «Ruido e incertidumbre»

La llegada del buque Hondius a Tenerife con un brote de hantavirus no sólo ha provocado una fuerte inquietud en Canarias y en el resto de España. También ha colocado al archipiélago en el foco de numerosos medios internacionales que siguen minuto a minuto la evolución del operativo sanitario y político desplegado en la isla.

Periodistas desplazados desde Japón, Reino Unido y Dinamarca reconocen a OKDIARIO que el episodio ha generado una enorme atención en sus respectivos países por el temor que despierta cualquier posible alerta epidemiológica vinculada al transporte marítimo internacional. Y coinciden en que llueve sobre mojado, porque el temor ante lo que ocurra en España con esta crisis del hantavirus se produce después de que la imagen exterior de nuestro país se haya visto deteriorada por la deriva del sanchismo en política exterior. Y a ello, además, se añaden las tensiones entre el Gobierno central –incluso entre ministerios– y el Ejecutivo canario, lo que no ayuda a dar una imagen de coordinación administrativa y de eficacia ante la respuesta que exige un operativo como el que se tiene que poner en práctica con este brote de hantavirus.

«A Japón el COVID llegó también en un crucero, que en ese caso provenía de Bahamas», explica un corresponsal japonés instalado estos días en la zona sur de Tenerife.

Las discrepancias públicas entre el Gobierno de Canarias, la Comunidad de Madrid y el Ejecutivo central han sido ampliamente recogidas por medios extranjeros. Especialmente criticadas han sido las contradicciones sobre la información facilitada a la población y las diferencias de criterio acerca del protocolo de desembarco y aislamiento de pasajeros.

En Dinamarca, donde varios medios y cadenas de televisión han abierto sus informativos con imágenes del Hondius, la lectura es similar. «La sensación es que la parte técnica funciona razonablemente bien, pero la política ha generado ruido e incertidumbre», señala un periodista danés que cubre habitualmente emergencias internacionales.

En Reino Unido, país especialmente atento por la relevancia del turismo de cruceros, el seguimiento mediático también ha sido intenso. «El nombre del barco ha aparecido en prácticamente todos los grandes medios ingleses», comenta una enviada especial.

A pesar de las críticas políticas, los corresponsales consultados destacan que la comunidad internacional sigue viendo a España como un país con capacidad logística y sanitaria suficiente para contener una situación delicada. De hecho, varios medios extranjeros han subrayado la rápida movilización de equipos médicos, efectivos portuarios y fuerzas de seguridad desplegadas en Tenerife.

No obstante, el daño reputacional ya forma parte del debate internacional. La gestión comunicativa de la crisis, más que la sanitaria, es lo que centra ahora muchas de las preguntas que llegan desde el exterior. Y en plena temporada turística, Canarias vuelve a comprobar cómo cualquier episodio de alcance global convierte al archipiélago en escaparate mundial, y no precisamente para bien.