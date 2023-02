El Bayern planea una sanción histórica para Neuer por sus incendiarias declaraciones

La destitución de Toni Tapalovic por parte de Julian Nagelsmann y las posterior declaraciones incendiarias de Manuel Neuer han generado un polvirín rara vez visto en el Bayern de Múnich. Las aguas, una semana más tarde de lo sucedido, parecen calmarse en el Allianz Arena pero no sin antes ejecutar una de las sanciones más importantes que se recuerdan sobre el guardameta alemán, actualmente lesionado: 1,6 millones de euros de multa.

Hace unos días se hacía pública la marcha de Toni Tapalovic, entrenador de porteros al que sustituye en el cargo Michael Rechner, que ocupaba el mismo cargo en el Hoffenheim donde coincidió con Nagelsmann. El entrenador muniqués ha sido el que ha tomado estas decisiones en su cuerpo técnico, pese a la opinión contraria particular de Neuer, y según sus palabras, del resto de la plantilla.

Tapalovic es íntimo amigo de Neuer, fruto de los años en el club de ambos, compartiendo día a día. Es por eso por lo que el portero titular de la selección alemana, lesionado de larga duración por una fractura tibial que se produjo mientras esquiaba, sorprendía a todos con unas declaraciones en las que no dejaba bien parado ni al club ni a su propio entrenador.

«Para mí fue un golpe, cuando ya estaba en el suelo. Sentí como si me arrancaran el corazón. Fue lo más brutal que he vivido en mi carrera. Y he vivido muchas cosas. Me he curtido. Pero lo que ha pasado ahora es de otro nivel. Todo el mundo en nuestro grupo de porteros se hizo pedazos. La gente se echó a llorar. Creo que eso lo dice todo. Los porteros somos un equipo dentro del equipo, pero Toni era popular entre toda la plantilla», mencionó Neuer en una entrevista que concedió a los medios Süddeutsche Zeitung y The Athletic.

Desde el club comenzó la caza y se puso a Neuer en el punto de la diana. Su director deportivo, Hasan Salihamidzic, reprochó la actitud del jugador y capitán del equipo: «Desde mi punto de vista, no habría concedido la entrevista, sobre todo cuando dice que el club está en primer plano. No ayuda precisamente a mantener la paz, ya que acapara todas las portadas».

Al parecer, ha sido el propio Neuer el que en las últimas horas ha mostrado la bandera blanca en busca de paz. El diario Bild señala que tanto el club como el portero dan el tema por cerrado pero que la entidad bávara está estudiando sancionar al guardameta económicamente, en esta caso privándole del cobro de un sueldo mensual, que a razón de los emolumentos anuales que percibe el alemán, serían de alrededor de 1,6 millones de euros.