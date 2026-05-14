El Ayuntamiento de Madrid lo ha confirmado: la ayuda a la declaración de la renta a la que podrás acceder a partir de este día

El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que ayudará a los ciudadanos a presentar la declaración de la renta. Técnicos de la Agencia Tributaria de Madrid confeccionarán por la vía telefónica y en el mes de junio el ejercicio del IRPF a los ciudadanos que cumplan con los requisitos de ingresos y tengan problemas para poder realizar esta tarea. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la ayuda que ha confirmado el Ayuntamiento de Madrid en lo que respecta a la declaración de la renta.

«El Ayuntamiento de Madrid ayuda a los ciudadanos, también este año, a elaborar la declaración del impuesto sobre la renta». Este es el titular del comunicado emitido por el Ayuntamiento de Madrid, en el que ha confirmado que a partir de este mes de mayo técnicos de la Agencia Tributaria de Madrid (ATM) ayudarán a los contribuyentes a hacer la declaración de la renta, fruto de un acuerdo entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y el Ayuntamiento de Madrid.

«El Consistorio busca mejorar los datos del pasado año, cuando se asistió a más de 29.000 contribuyentes, más de 5.000 de ellos mayores de 65 años», ha anunciado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado en el que la campaña de la renta del año pasado el Ayuntamiento de Madrid atendió a más de 29.000 contribuyentes, lo que permitió elaborar casi 22.000 declaraciones, además de resolver 3.400 formuladas presentadas.

La ayuda de Madrid en la renta 2026

Hacienda abrió el canal el pasado 6 de mayo para que los contribuyentes que lo deseen puedan confeccionar la declaración de la renta por la vía telefónica. Para ello, pueden solicitar cita previa desde el día 29 de abril para que uno de los técnicos de la ATM pueda confeccionar el ejercicio del IRPF a través de una llamada telefónica en el programa Cita Previa ‘Le Llamamos’ en el número 91 553 00 71.

El próximo 29 de mayo también se habilitará el plazo para que los ciudadanos que lo deseen puedan completar la declaración de la renta en cualquier oficina de la ciudad de Madrid. Esto tiene como objetivo ayudar a las personas que más problemas tienen para poder confirmar la declaración de la renta, que son las personas mayores de 65 años. En su nota de prensa, el Ayuntamiento de Madrid deja claro que en la pasada campaña de la renta atendieron a 5.084 mayores de 65 años. .

El Ayuntamiento de Madrid también ha informado de los canales oficiales a los que pueden ir los contribuyentes para poder completar la declaración de la renta antes del 30 de junio. Son los siguientes.

Internet, en la web de la AEAT agenciatributaria.gob.es, a través de la aplicación ‘Agencia Tributaria’.

Por teléfono: Cita previa ‘Le Llamamos’ en los números 91 553 00 71, con atención personal de lunes a viernes, de 9:00 a 19:00 horas; y en el 91 535 73 26, con atención automatizada las 24 horas del día.

Asistencia presencial, solo si en la campaña de renta 2025 tuvo cita presencial y no ha cambiado su domicilio fiscal.

El pasado 6 de mayo, cuando se abrió el canal para hacer la declaración de la renta por teléfono, en el primer mes de la campaña se han presentado 7.978.000 de declaraciones, un 4,9% más que el año pasado. Durante este lapso de tiempo, más de 4.494.000 contribuyentes ya han recibido su devolución en el primer mes de campaña, por un importe de 3.147 millones de euros.