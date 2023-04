Estamos ahora en época de primeras comuniones de modo que si te han invitado a alguna este próximo mes de mayo y no sabes qué regalar, seguramente que los tradicionales relojes y medallas ya se habrán reservado a algún familiar o a los padrinos. Por otro lado a los niños les encantan las pantallas pero si no quieres acabar comprando un smartphone, que puede que no sea lo más recomendado, nada como elegir entonces entre estos 5 regalos de Primera Comunión que son tecnológicos y están de moda.

Los 5 mejores regalos de Primera Comunión

Si tienes que hacer un regalo de Primera Comunión y no sabes qué elegir, parte de la idea de que a todos los niños les gusta la tecnología. Además, habla con los padres para saber si existe alguna preferencia y en el caso de que no te den pautas, puedes elegir entre estas cinco opciones.

Cámara Digital

A todos los niños les encanta hacer fotos, pero si todavía no tienen su smartphone, puedes regalar este modelo de Umipyiza que es una cámara digital compacta que venden además en varios colores. Una cámara 1080P 48MP HD que está especialmente indicada para niños y adolescentes. El precio es de 69,99 euros.

Lámpara altavoz con bluetooth

Otro regalo muy acertado. La Lámpara altavoz con bluetooth que además de ser una lámpara de cabecera y tener una pantalla LED, es también despertador y un altavoz para escuchar la música de cualquier dispositivo con bluetooth, es decir, cualquier smartphone. El precio es de 26,99 euros. Lo venden en Amazon y en varios colores.

Robot

Otro regalo tecnológico con el que acertarás, será un robot como este Makeblock Robot de codificación que funciona con control remoto y que el niño puede reprogramar como desee para aficionarse a la robótica y descubrir cómo funciona. Tiene un precio de 109,99 euros.

Patinete eléctrico

Un patinete es algo que sí o sí, los niños piden para su primera comunión. Elige un modelo como este, adecuado para niños y que además cuenta con pantalla LCD y está indicado para una edad entre los 6 y los 16 años. Se vende en varios colores. El precio es de 239,99 euros.

Caja regalo

Las famosas cajas regalo con experiencias que solemos regalar a amigos y familiares, se encuentran también disponibles para niños. No es exactamente un regalo tecnológico, pero no podíamos dejarlo pasar porque es todo un acierto. Puedes por ejemplo regalar una caja regalo con entradas para el Parque Warner. Las puedes encontrar en Amazon y el precio varía en función de la experiencia que regales.