‘Mascarillas’ ya es un caso juzgado, pero ahora queda investigar al PSOE

Ahora que el juicio del denominado caso mascarillas ha quedado visto para sentencia, todo parece indicar que José Luis Ábalos y Koldo García habrán de afrontar un negro horizonte penal, después de que la Fiscalía se haya ratificado en su petición de 24 años de cárcel para el que fuera ministro y secretario de Organización del PSOE y de 19 y medio para su ex asesor. La condición de colaborador con la Justicia de Víctor de Aldama le sirve para ver reducida su condena, que el Ministerio Público sigue fijando en 7 años, pero abriendo la puerta a una nueva rebaja. Todo, pues, sigue igual en cuanto a petición de condenas, pero las declaraciones de Aldama, así como de varios testigos, abren la puerta a investigar en profundidad las cuentas del PSOE, porque la sombra de la financiación ilegal que planeaba sobre el partido del Gobierno se ha hecho, tras la vista en el Supremo, mucho más espesa.

De modo que el PSOE no puede estar contento. Es verdad que este asunto se está investigando en la Audiencia Nacional, pero no es menos cierto que durante el juicio se han escuchado testimonios –no sólo de Aldama– que apuntan claramente a que Ferraz se convirtió en epicentro de una trama corrupta. Es imperioso seguir hasta el último rastro de las donaciones que recibió el PSOE en 2020, en plena pandemia, porque su crecimiento exponencial coincide con lo declarado por Aldama en el sentido de que ese año el partido del Gobierno recibió a través de esa fórmula cantidades millonarias procedentes de mordidas.

Lo que ha quedado claro —que Aldama, Ábalos y Koldo participaron de una trama corrupta— no puede bajo ningún concepto servir para dar por cerrado un caso que tiene múltiples derivadas. Por decirlo más claro: con el caso mascarillas no se acaba el juicio al sanchismo, sino que el caso mascarillas es solamente el principio. Le queda por delante todo un rosario judicial.