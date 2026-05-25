No es el feta: este queso griego fue declarado el primero del mundo

Este queso griego fue declarado el primero del mundo, no es feta, es otro tipo de queso que puede ser esencial. Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial. Buscamos un buen queso que literalmente fue un regalo de los dioses. Este alimento llegó de la mano de una serie de detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente puede ser esencial. Un queso que según dice la leyenda llegó de manos de los dioses en las Olimpiadas, para conseguir la energía necesaria para ser los primeros.

Este feta que tenemos por delante puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno, en estos días en los que realmente cada detalle cuenta y podría acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Es hora de conocer lo que puede pasar en unos días en los que realmente vamos a necesitar este tipo de detalles que pueden acabar generando más de una sorpresa que puede ser esencial. Es un tipo de queso que puede acabar siendo esencial en estos días. Un queso que tiene su historia y que llegó el primero, según esta historia.

El feta no fue el primero

No fue el primer queso que tenemos en mente, por lo que, quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar algunos cambios que hasta la fecha no teníamos en mente. Es hora de saber qué es lo que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca cuando buscamos buenos ingredientes.

Ese queso que puede convertirse en el mejor aliado de los cambios puede estar esperándonos. De tal forma que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración. Es hora de conocer lo que nos estará esperando en unos días en los que realmente cada detalle cuenta.

Hay un queso que se ha puesto de moda y puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días en los que realmente puede ser esencial. Un buen aliado de los cambios que hasta la fecha no sabíamos que puede ser esencial que tengamos en mente.

Los expertos nos descubren que ese queso de oveja y cabra que tiene nombre propio y se ha convertido en el mejor aliado de las ensaladas, no fue el primero que llegó.

Este queso griego fue declarado el primero del mundo

El queso tiene su origen en una Antigua Grecia que fue un gran imperio y que se convirtió en un punto de no retorno. Los conocimientos que empiezan en esta época no se detienen, sino que forman parte de un día a día en el que todo puede ser posible.

Tal y como se presenta este queso entre los especialistas Taste atlas; «Este queso se ha producido en la isla de Naxos en las Cícladas durante al menos un siglo. Graviera Naxou está hecha de leche de vaca pasteurizada o una mezcla de leche de oveja y un máximo de 20% de leche de cabra. Tiene una corteza delgada y un interior amarillo claro y compacto lleno de pequeños agujeros. Graviera Naxou es un queso de mesa duro con un sabor refrescante y un aroma ligero. Tiene un contenido máximo de humedad del 38% y al menos un 40% de contenido de grasa. La leche utilizada para su producción proviene de razas que se crían tradicionalmente en la isla, que se alimentan de una dieta de plantas y hierbas locales que le dan a su leche un sabor único. Se puede cortar y servir como aperitivo, freír y comer como aperitivo, o rallar sobre pasta».

No es de extrañar que tengan una larga lista de quesos en un territorio en el que este ingrediente es uno de los mejores básicos que tenemos por delante, el Graviera Kritis puede ser un buen aliado de nuestros mejores platos: «Este queso tiene una larga historia, y es el queso graviera griego más conocido. Se produce utilizando métodos tradicionales y madura en instalaciones en las prefecturas de Hania, Rethymnos, Iraklion y Lasithio en la isla de Creta. Tradicionalmente se produce a partir de leche de oveja o de una mezcla de leche de oveja y un máximo del 20 % de leche de cabra. Estas cabras y ovejas deambulan libremente por los verdes pastos de la isla, y su dieta se basa en plantas locales, que le dan a su leche una calidad especial que se expresa en este queso excepcional. Es un queso de mesa duro con un color amarillo claro y una textura firme. Su sabor es ligeramente dulce y a nuez. Este queso madura de 3 a 5 meses antes de ser puesto en el mercado. Es el queso griego más popular junto con el queso feta, y se puede encontrar en casi cualquier lugar fuera de las fronteras de Grecia».