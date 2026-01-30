Ni aerotermia ni calefacción central: el sistema que mejor calienta tu casa por muy poco dinero

Ahorrar dinero en calefacción es el objetivo de todo ciudadano durante este invierno. Durante estas semanas el frío arreciará en todos los puntos de la península y esto quiere decir que es una temporada de tirar de aparatos para calentar la casa. Hoy en día hay buenas opciones, buenas, bonitas y baratas como la estufa de pellets o la aerotermia, y en los últimos años también se han consolidado como buena opción los radiadores de calor azul. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre una buena opción para ahorrar dinero en calefacción.

Los radiadores de calor azul se han puesto de moda en los últimos tiempos por proporcionar una energía limpia y por proporcionar a los ciudadanos un consumo eléctrico eficiente. Como otros radiadores, este dispositivo se puede colocar en diferentes puntos de la casa y una de sus grandes ventajas es, además de su versatilidad, su fácil instalación y conectividad, ya que se puede conectar al wifi del hogar y también se puede encender y apagar de forma automática.

Y, ¿qué es el calor azul? La página oficial de Leroy Merlin lo define de la siguiente manera. «El calor azul es un sistema de calefacción por fluido térmico cuya característica principal es la optimización de recursos. Es una energía limpia, no genera residuos y es de consumo eléctrico eficiente. Son radiadores con resistencias recubiertas de un fluido con alta capacidad calorífica», informa y también deja claro a los usuarios que: «El calor que generan estos radiadores es el que desprenden, lo que los convierte en altamente eficientes, ya que minimiza la pérdida de energía».

La opción para ahorrar dinero en calefacción

Una de las principales ventajas de los radiadores de calor azul es la forma de tratar el calor. Estos aparatos desprenden un aire caliente en sentido ascendente que es menos denso que el aire de temperatura ambiente. Esto hace que el calor suba y que la retención del calor en una vivienda sea de entre 40 y 60 minutos. Esta es la principal diferencia con respecto al resto de sistemas de calefacción y el hecho clave para generar un ahorro de dinero a final de mes.

Los radiadores de calor azul, con una potencia de entorno a 1.200 W, también tienen otra gran ventaja: una vez que se alcanza la temperatura deseada, el termostato apaga la resistencia y el radiador sigue emitiendo calor de forma gratuita. Esto hace que esta opción de calefacción proporcione una energía eléctrica limpia, segura y ecológica.

Otra de las ventajas es que también se puede configurar el apagado y encendido automático para proporcionar, para generar el máximo ahorro en calefacción. Todo ello debido a una conexión inteligente sustentada gracias a la posibilidad de incorporar internet a este aparato.

Los expertos y ahorrar dinero en calefacción

¿Cuál es la mejor forma de ahorrar dinero en calefacción? La Organización de Consumidores y Usuarios se ha pronunciado recientemente sobre la opción de apagar los aparatos o mejor dejarlos encendidos a una temperatura baja para que el reinicio del sistema no proporcione un gasto mayor. «Una creencia popular dice que, si apagas, terminas gastando más al tener que recuperar la temperatura. No es del todo cierto, porque lo normal es que se ahorre más al quitarla», dice la OCU, que deja claro que «ahorras más si apagas la calefacción».

Jorge Morales de Labra, ingeniero industrial y especialista en consumo, también ha opinado sobre ello en una entrevista reciente a la cadena Cope. «Cualquier sistema de calefacción consume energía cada vez que está funcionando. Es más, aunque uno se baje a comprar el pan y vuelva a los cinco minutos, merece la pena económicamente apagar la calefacción. Es falso desde el punto de vista energético», cuenta.

José María Camarero, analista de economía y experto en ahorro, también ha concedido una entrevista a la revista Lecturas en la que ha dejado claro que «lo más adecuado no es mantener la calefacción encendida durante todo el día, sino apagarla cuando no haya nadie en casa». «No es verdad que va a consumir más luz y gas cuando se arranca. Si vamos a salir más de dos horas, hay que apagar la calefacción», ha dicho recientemente.