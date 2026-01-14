Los expertos en calefacción confirman lo que debes hacer en casa: «Lo mejor no es…»

Varios expertos se han pronunciado recientemente sobre la mejor forma de ahorrar con la calefacción durante este invierno. España ha vivido, vive y vivirá durante las próximas semanas los días más fríos del año y siempre es bueno recibir algunos consejos para no llevarte un susto con la factura de la luz a final de mes. La Organización de Consumidores y Usuarios se ha pronunciado sobre la mejor forma de ahorrar con la calefacción. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la calefacción.

¿Es mejor apagar la calefacción o reducir la temperatura unos grados y que siga funcionando? Esta es la pregunta del millón que se hacen millones de españoles durante esta época de frío añejo propia del mes de invierno. La borrasca Francis puso bajo cero a la península hace unas semanas y todo hace indicar que próximamente viviremos otros episodios de frío. Por ello es bueno saber qué dicen los expertos para ahorrar lo máximo posible en calefacción.

La Organización de Consumidores y Usuarios también se ha pronunciado sobre lo que es mejor para ahorrar en calefacción. «Una creencia popular dice que, si apagas, terminas gastando más al tener que recuperar la temperatura. No es del todo cierto, porque lo normal es que se ahorre más al quitarla», informa en un estudio publicado hace unos meses en el que concluye lo siguiente: «Ahorras más si apagas la calefacción». La OCU también ha puesto números a esta teoría, dejando claro que apagar completamente la calefacción puede reducir el gasto hasta un 67%.

Los expertos se pronuncian sobre la calefacción

José María Camarero, analista de economía y experto en ahorro, también se ha pronunciado sobre el mejor método para ahorrar en calefacción durante este invierno. «Lo más adecuado no es mantener la calefacción encendida durante todo el día, sino apagarla cuando no haya nadie en casa», informa este experto en la materia, que también deja claro que: «No es verdad que va a consumir más luz y gas cuando se arranca». «Si vamos a salir más de dos horas, hay que apagar la calefacción», cuenta en declaraciones a la revista Lecturas.

Jorge Morales de Labra, ingeniero industrial y especialista en consumo, también ha hablado recientemente en una entrevista concedida en la Cadena Cope sobre la teoría de mantener la calefacción encendida, que considera «falso desde el punto de vista energético». «Cualquier sistema de calefacción consume energía cada vez que está funcionando. Es más, aunque uno se baje a comprar el pan y vuelva a los cinco minutos, merece la pena económicamente apagar la calefacción», cuenta este experto en la materia.

Expertos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) también han informado recientemente que si no hay nadie en el hogar, lo más rentable es apagar la calefacción. Estos expertos indican que apagar la calefacción en ausencias cortas y moderadas puede suponer un ahorro anual del 8% al 15%. Si la temperatura media se reduce unos grados, este ahorro puede ser de hasta un 20%.

La OCU también ha recomendado recientemente sobre la temperatura a la que se recomienda tener la casa para ahorrar en calefacción. Por ello, lo recomendable es tener una temperatura de entre 19 ºC y 21 ºC durante el día y, por la noche, en caso de no apagarla, bajar hasta entre 15 ºC y 17 ºC. Siguiendo estos pasos podrás reducir de forma considerable la factura de la luz, algo recomendable visto el aumento del precio de la electricidad del último año. Especialmente, tras el regreso al 21% de IVA impuesto por el Gobierno el pasado mes de enero de 2025.