El Real Madrid no prohibe las banderas de España en el Bernabéu

El Real Madrid no prohibió las banderas de España en el estadio Santiago Bernabéu. De hecho, durante la celebración del duelo que enfrentó a los blancos contra el Manchester City en el encuentro perteneciente a la ida de los octavos de final de la Champions se pudieron ver enseñas nacionales en el coliseo madridista.

Lo que sí es una realidad es que el club solicitó a la Grada Fans que acudiese al duelo contra los ingleses sólo con banderas y bufandas del Real Madrid de color blanco y morado. También es cierto que los responsables de la zona de animación solicitaron a los aficionados que acuden a esa zona a ver los partidos que no lleven nada que no sea una bandera o bufanda del club. Es decir, sin banderas de España y de ningún otro país. Pero el club blanco en ningún momento prohibió la enseña nacional. Y, además, no hicieron caso, puesto que sí se vieron banderas de España en esa zona, como en el resto del estadio.

Real Madrid y Manchester City se miden en el estadio Santiago Bernabéu en la ida de los octavos de final de la Champions. Los blancos, que llegan a este encuentro con siete bajas por lesión, buscarán un buen resultado que les permita lograr la clasificación para los cuartos de final el próximo martes en el Etihad.

Hay que recordar que Real Madrid y Manchester City ya se vieron las caras en la fase de liga de la Champions, con victoria inglesa. Los de Guardiola asaltaron el Bernabéu ganando 1-2. Rodrygo abrió el marcador, pero O’Reilly y Haaland dieron la vuelta al marcador.