El Bayern aguanta el pulso por Davies

No va a ser sencillo. Ya lo sabía el Real Madrid desde que empezó a tener claro que Alphonso Davies era el lateral izquierdo el preferido para reforzar el lateral izquierdo. Ya sea para esta temporada o para la siguiente, aunque desde Valdebebas tienen claro que la situación es muy diferente si quieren que se incorpore al conjunto madridista este mismo verano o en 2025, ya que en ese momento acabaría su contrato y recalaría en la entidad blanca libre, que no gratis. Ya que la prima de fichaje siempre se debe incluir.

El Real Madrid sabe que la postura del jugador en estos momentos es clara: quiere fichar por los blancos y no está por la labor de renovar su contrato con el Bayern. Pero esto, por el momento, no desespera a los alemanes, que siguen con su idea de renovar al jugador y, de no conseguirlo, en el club blanco ya saben que se sentarán a negociar, puesto que no quieren que se vaya libre dentro de una temporada, pero no pondrán barata su marcha.

El valor de mercado de Davies, según la web especializada Tranfermarkt, es de 60 millones de euros, por lo que el Bayern, a pesar de entrar en el último año de contrato, no le dejaría salir por una cantidad inferior a los 50 kilos. Sin duda, un gran desembolso para un jugador que en unos meses podría llegar gratis. No obstante, la idea es sentarse a negociar con los de Baviera para abaratar la operación, aunque en estos momentos los alemanes mantienen el pulso.

En el Real Madrid saben perfectamente que no va a ser para nada sencillo llegar a un acuerdo con el Bayern en estos momentos. Lo van a intentar, aunque no están dispuestos a hacer locuras. No es el momento y no hay urgencias. Si bien es cierto que Davies interesa, también saben que el lateral izquierdo está bien cubierto y de reforzarlo, lo podrían hacer con un coste mucho más barato.

Los otros planes del Real Madrid

La otra opción que tiene el Real Madrid en estos momentos para reforzar el lateral izquierdo es Miguel Gutiérrez. El club blanco sigue teniendo el 50 por ciento de los derechos del canterano madridista. Entre los planes de la entidad está el esperar hasta verano para estudiar si pagan ocho millones al Girona y le traen de vuelta.

Tal y como ha contado OKDIARIO, en enero clubes llegados desde la Premier League han estado por la labor de pagar la cláusula de 35 millones de euros al conjunto catalán para hacerse con los servicios del lateral izquierdo, que, tras valorarlo con su entorno, tomó la decisión de esperar.

El Real Madrid sabe que si paga ocho millones de euros al Girona, Miguel Gutiérrez regresará al conjunto blanco sin la necesidad de tener que hablar con nadie ni negociar y a un precio mucho más asequible que Davies, aunque el canadiense es el deseado.

El gran momento de Mendy

Por otro lado, el Real Madrid es plenamente consciente de lo importante que es Mendy para Ancelotti y para el equipo. El francés acaba contrato en 2025 y su deseo es no moverse del conjunto blanco, por mucho que le pongan el cartel de transferible. Además, Carletto estaría encantado de seguir contando con él.

Mendy está haciendo una grandísima temporada. El francés es un seguro de vida para el Real Madrid. Un jugador importantísimo y clave para que los blancos sean todavía más competitivos en la Champions. De hecho, su presencia ante el Bayern, donde no estará Carvajal en la ida, por sanción, es básica para que los madridistas puedan afrontar el duelo que se jugará en Múnich con garantías de éxito. Con el francés en el lateral izquierdo todo es más sencillo. Un dato impresionante es que en los ocho partidos que ha jugado esta temporada en la Champions, solo ha sido superado por sus rivales regateándole en tres ocasiones.

Además, al contrario de lo que sucedió la pasada temporada, las lesiones sí le están respetando al francés. Salvo al inicio de curso, cuando que se tuvo que recuperar de una lesión muscular, durante el resto de la temporada las dolencias le han respetado, algo que ha celebrado el italiano y el Real Madrid.

Fran García, la posición más débil

El que tiene una posición mucho más complicada es Fran García. El canterano, que regresó esta temporada al Real Madrid tras brillar en el Rayo Vallecano, ha perdido la confianza de Ancelotti. La apuesta por Camavinga en el flanco zurdo en el Clásico fue el mensaje definitivo. El de Bolaños de Calatrava va a tener muy complicado tener minutos en el conjunto blanco, tanto ahora como en el futuro, ya que despierta dudas en el italiano. Una venta o una cesión este verano parece lo más probable para el defensa.