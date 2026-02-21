Ancelotti habló con Vinicius tras su enfado en el Clásico tras ser sustituido: «Es muy sanguíneo…»

Carlo Ancelotti es considerado el padre futbolístico de Vinicius Junior. Durante su etapa juntos en el Real Madrid, el entrenador brasileño le defendió en los momentos más duros mientras su actitud en el campo daba la vuelta al mundo. El jugador se convirtió en uno de los más vigilados y eso originó que cada gesto fuese observado al detalle.

Esta temporada no comenzó fácil para él. La llegada de Xabi Alonso hizo adaptarse a una nueva forma de jugar después de largos años bajo órdenes de Carletto. La tensión fue a más y para la historia del Santiago Bernabéu queda su imagen tras ser sustituido en el Clásico. Decisión que no le gustó y que provocó que amenazara con irse del Real Madrid: «He hablado con Vinicius de esto. Un jugador no puede hacer eso porque tiene que respetar al entrenador que puede fallar. Es muy sanguíneo y a veces yo creo que ha mejorado mucho su actitud en el campo. Porque Vini es distinto a nivel humano a cuando está con Brasil», reflexionó.

Ahora con la llegada de Álvaro Arbeloa, el italiano analizó su llegada a Chamartín y dio el visto bueno: «Era una parte importante del vestuario. No jugó mucho porque jugaba Carvajal. Un gran profesional. Le deseo lo mejor, obviamente. Hace poco dijo Mourinho que le sorprendía que los grandes equipos de Europa estuvieran en manos de gente tan joven. A ver si. Esto no es. No es una crítica a Arbeloa, es un poco la tendencia», explicó en una entrevista para Movistar +.

Sobre la marcha de Xabi Alonso del Real Madrid, Ancelotti fue sincero: «Ha encontrado dificultad. El espíritu de adaptación es un componente muy importante en el trabajo de un entrenador e intentar recrear un ambiente necesita un tiempo que no siempre se puede lograr», zanjó.