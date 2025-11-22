Es la película más inquietante de la carrera de Scarlett Johansson: un siniestro ejercicio de terror

Pocas estrellas de la actualidad pueden presumir de tener una carrera a la altura de la de Scarlett Johansson. No sólo por superproducciones como su papel de Viuda Negra en Marvel o su reciente estreno en la saga de Jurassic World. La dos veces nominada al premio de la Academia ha sabido combinar como nadie, su participación en blockbusters con la presencia en filmes dirigidos por realizadores de corte autoral. Ahí están sus colaboraciones con Sofia Coppola, Woody Allen, Wes Anderson, Spike Jonze o su futura presencia en Paper Tiger, el futuro drama de James Gray. Aunque ninguna de estas obras ha supuesto una representación tan radical de una historia como nuestra recomendación de hoy: Under the Skin.

Tras su preestreno en el Festival de Cine de Venecia en 2013, Under the Skin no llegó a los cines españoles hasta el 2020. Entre otras cosas, porque el proyecto tuvo un largo proceso de escritura de guion derivados de su planteamiento experimental, el cual incluso instaló cámaras ocultas y personajes que no eran actores ni sabían que estaban siendo filmados. Del mismo modo, el director Jonathan Glazer tuvo varios problemas de financiación que le obligaron a hacer la cinta todavía más íntima con una planificación técnica que imprime una sensación inquietante, oscura y desconcertante en el espectador.

El retraso en la producción nos llevó a que su presencia completamente desnuda en el filme, coincidiese con su explosión mediática como superheroina en la casa de las ideas. Pero ¿de qué trata realmente Under the Skin y por qué hoy sería prácticamente imposible ver a la neoyorquina?

La película más personal de la carrera de Scarlett Johansson

Under The Skin es un título de ciencia ficción y terror que nos presenta a una entidad alienígena que se esconde en el cuerpo de una mujer. Esta deambula por las calles de Escocia, utilizando su cuerpo para atrapar a hombres solitarios entregándolos a una entidad que los descompone.

Glazer debutó como cineasta con Sexy Beast en el año 2000 y cuatro años después, dirigió a Nicole Kidman en Reencarnación. Sin embargo, su mayor éxito fue su triunfo en la alfombra roja del 2024, cuando logró cinco nominaciones en los premios Oscar con La zona de interés. Finalmente, el largometraje terminó logrando la estatuilla dorada al mejor sonido y a la mejor película internacional.

Por más que se repase la carrera de Scarlett Johansson, ningún papel de su filmografía posee el riesgo de su perturbador extraterrestre. Generando una atmósfera asfixiante y con un carácter desolador que el director llevaría al siguiente nivel con La zona de interés, Under the Skin maneja con un tempo lento y una banda sonora con sonidos chirriantes, la inquietud de no saber en ningún momento hacia dónde se dirige la apuesta casi voyeur de su director.

Algunos no soportaran cómo la historia dilata el tiempo y la sensación constante de que no ocurre nada en su trama. Otros valorarán su cualidad de cine magnético y su mirada profunda a la condición humana. Imposible no reaccionar a su intensidad y el desconcierto que transmite la genial y gélida interpretación de Johansson.

¿Dónde está disponible?

Con una duración de poco más de hora y media, Under the Skin está disponible en Movistar Plus y Filmin.