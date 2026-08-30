Leonor cambia el uniforme por los apuntes: así será su nueva vida como universitaria en la Carlos III de Madrid

Con el curso escolar a punto de comenzar, la princesa Leonor comienza una nueva etapa. Después de su formación militar, la hija del Rey Felipe VI y la Reina Letizia tiene una semana más de vacaciones antes de comenzar su formación universitaria en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Carlos III. Esta nueva etapa hace que la heredera al trono siga cumplimentando su preparación y esté lista en el momento en el que se decida aumentar sus labores para con la Casa Real.

Como todos los veranos, las vacaciones de la princesa Leonor comenzaron en Mallorca y lo hacían, como es habitual, en familia. Este año nos dejaron unas imágenes que han hablado por sí solas. No sólo hemos visto la unión que tienen con la reina Sofía, sino que también hemos podido comprobar que comparten armario. Esto lo pudimos comprobar con el vestido de la marca Desigual, que lo vimos sobre la figura de la Reina y sus dos hijas.

¿Cuándo comienza la princesa Leonor las clases?

Es el próximo 7 de septiembre cuando la princesa Leonor comienza las clases en la facultad, ubicada en el campus de Getafe y donde cursará el grado de Ciencias Políticas a lo largo de los próximos cuatro años, como una alumna más de esta universidad pública. Después de concluir la formación militar que exige la Corona, fue a finales de abril cuando la Casa del Rey anunció oficialmente, mediante un comunicado de los reyes Felipe y Letizia, los estudios escogidos para que la princesa de Asturias complete su formación.

Sin ningún tipo de trato de favor, para entrar en esta universidad, Leonor de Borbón tuvo que superar el proceso de selección que se aplica a todos los estudiantes que han finalizado los estudios de bachillerato en el extranjero, como es el caso de esta. Recordemos que en sus últimos años, la hija de los Reyes de España culminó sus estudios de bachillerato en el aclamado UWC Atlantic College de Gales, en Inglaterra, desde el 2021 hasta el 2023. Lugar en el que, además, conoció a Gabriel Giacomelli, de origen brasileño pero criado en Nueva York.

La presencia de la princesa en el campus de Getafe obligará a crear un despliegue de seguridad que tratará de compatibilizar las necesidades de las fuerzas de seguridad con la actividad académica de la hija del Rey Felipe VI y las relaciones que pueda crear con sus compañeros de clase. Lo que estamos seguros es que en sus primeros días de universidad, Leonor será la sensación del campus.

De la formación militar a la académica

El cambio para la princesa va a ser radical. Durante los tres últimos años, esta se ha estado formando para ser la futura Jefa de Estado, lo que le otorgará el mando supremo de las Fuerzas Armadas, y lo ha cumplimentado pasando por tres ejércitos. Aunque su preparación concluyó en julio en la Academia del Aire y del Espacio de San Javier, en Murcia, no será hasta julio de 2027 cuando reciba los reales despachos de teniente del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire y del Espacio, así como de alférez de navío de la Armada, con sus compañeros de promoción.

Para entonces podrá participar en las correspondientes ceremonias de entrega de los reales despachos en Zaragoza, Marín y San Javier, como parte de sus respectivas promociones. El real decreto que estableció las condiciones de su formación militar exigía el cumplimiento de los tres cursos desarrollados sucesivamente en la Academia General Militar (AGM), Escuela Naval Militar (ENM) y Academia General del Aire y del Espacio (AGA). La Casa del Rey y el Ministerio de Defensa diseñaron un régimen específico y un programa académico adaptado para que adquiriera una preparación completa, con un perfil tanto científico como humanístico, y que dotara a la princesa de «una mentalidad de superación y esfuerzo» y de «una robusta formación enfocada a su compromiso de permanente servicio a España y a los españoles».

En este tiempo ha adquirido preparación en tácticas de combate y tiro, ha navegado en el crucero de instrucción a bordo del buque escuela Juan Sebastián de Elcano, ha aprendido a pilotar en un caza y también se ha lanzado en paracaídas. Un momento emotivo, puesto que en su despedida fueron los Reyes de España en persona, pero no fueron en calidad de monarcas, sino que lo hicieron en calidad de padres. Las lágrimas de la Reina Letizia al alejarse el buque y ver a su hija saludando, lo dijeron todo. Como bien confesó Leonor de Borbón, tras recibir la Medalla de Oro de la Comunidad de Murcia, ha sido una experiencia que le ha cambiado. «Les aseguro que no soy la misma persona que llegó a Zaragoza a mediados de agosto de 2023», dijo la princesa, que subrayó su admiración por las Fuerzas Armadas, de las que en un futuro será capitana general.

Con esta nueva etapa, la princesa Leonor cambia las armas por las letras, en concreto las de Ciencias Políticas, enfocada al acceso a la administración pública y el análisis político. Además, también podrá estudiar otras optativas como derecho constitucional y administrativo, historia y teoría política, sociología, humanidades, política española, europea y mundial, gestión y administración pública. También podrá estudiar otras optativas centradas en América Latina, políticas de género o cambio climático.