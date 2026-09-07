Leonor ha vivido su primer día en la universidad, pero Felipe VI también tuvo el suyo: ¿recuerdas cómo fue?
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La princesa Leonor ha vivido este lunes, 7 de septiembre, su primer día en la universidad, dando así por comenzada una nueva etapa en su formación académica. Como no podía ser de otra manera, la jornada ha generado una enorme expectación tanto entre los alumnos como en la mayoría de los medios de comunicación, aunque lo cierto es que, al mismo tiempo, también ha invitado a echar la vista atrás y recordar los pasos que dio su padre, el rey Felipe VI, cuando vivió la misma situación en 1988. Y es que décadas antes de convertirse en el monarca de nuestro país, el entonces príncipe de Asturias también se convirtió en alumno de la Universidad Autónoma de Madrid, donde cursó el grado de Derecho. Pero, ¿te acuerdas de cómo fue su primer día? ¡Pon a prueba tu memoria con nuestro test!