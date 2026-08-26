El espectacular hotel de París donde se aloja Ferran Torres: 3.000 euros por noche, piscina de 22 metros y vistas a la Torre Eiffel

Ferran Torres ha comenzado su nueva etapa en París rodeado de algunos de los mayores lujos de la capital francesa. El futbolista, que se ha incorporado al Paris Saint-Germain, todavía no habría encontrado una vivienda definitiva en la ciudad y, mientras tanto, se aloja en uno de los hoteles más exclusivos del distrito 16: el Brach Paris. Una dirección de cinco estrellas concebida por el prestigioso diseñador Philippe Starck que va mucho más allá de una habitación de hotel. Piscinas, espacios dedicados al bienestar, terrazas, un espectacular rooftop con vistas a la Torre Eiffel y una arquitectura que mezcla modernismo, materiales naturales y referencias a los años treinta forman parte de una estancia que, según Semana, puede alcanzar los 3.000 euros por noche.

Un antiguo centro postal convertido en hotel de lujo

Para entender el carácter del Brach Paris hay que remontarse al edificio que ocupaba anteriormente este espacio. Lejos de haber nacido como un hotel tradicional, el inmueble fue en su origen un enorme centro de clasificación postal de los años setenta, con una superficie de unos 7.000 metros cuadrados. Fue Philippe Starck quien se encargó de transformar por completo el espacio y convertirlo en una de las direcciones hoteleras más singulares del distrito 16.

El resultado es una mezcla poco convencional en la que la arquitectura de los años treinta convive con el modernismo, la Bauhaus, el dadaísmo y el surrealismo. Madera, cuero, mármol, cristal, hormigón y metal se combinan con obras de arte, piezas decorativas y objetos de aspecto inesperado para crear un ambiente sofisticado, pero alejado del lujo clásico más recargado. Starck concibió el Brach como algo más parecido a un espacio de vida y cultura que a un hotel convencional.

Y precisamente ahí reside parte de su atractivo. El hotel cuenta con 59 habitaciones y suites repartidas entre la quinta y la sexta planta, muchas de ellas diseñadas con una estética cálida y contemporánea en la que el palisandro, el mármol y el cristal acanalado tienen un papel protagonista. Algunas de las estancias cuentan además con terraza y panorámicas sobre los tejados parisinos y la Torre Eiffel.

Un hotel pensado también para entrenar

Para un futbolista profesional como Ferran Torres, el Brach tiene otro atractivo evidente: su apuesta por el deporte y la recuperación física. El hotel dispone de un Sports Club de alrededor de 1.000 metros cuadrados concebido como un espacio de entrenamiento y bienestar inspirado en los antiguos clubes de boxeo de los años treinta.

Entre sus instalaciones destaca una piscina de 22 metros de longitud, acompañada de otro vaso de menor tamaño y una piscina de agua caliente. No se trata únicamente de un espacio pensado para darse un baño: el complejo incorpora sauna, hammam, cueva de sal y diferentes servicios vinculados al cuidado corporal y la recuperación.

El apartado wellness se completa con tratamientos y diferentes profesionales relacionados con el entrenamiento, la fisioterapia y el bienestar. Es decir, todo lo necesario para mantener una rutina física exigente sin necesidad de abandonar el hotel. Una circunstancia especialmente interesante para un futbolista que acaba de comenzar una nueva etapa profesional en una ciudad diferente.

El ‘rooftop’ que mira directamente a la Torre Eiffel

Si hay un rincón que resume el carácter especial del Brach es su azotea. En la parte superior del edificio se encuentra Le Potager, un jardín suspendido que combina vegetación, espacios de descanso y una de esas panorámicas que convierten una estancia en París en una experiencia difícil de olvidar.

Desde este rooftop se disfruta de una vista de 360 grados sobre la capital francesa, con la Torre Eiffel como gran protagonista. En días despejados también pueden distinguirse otros puntos del skyline parisino, como Montmartre o La Défense.

La terraza no responde al concepto de una azotea urbana convencional. El espacio funciona como un pequeño huerto elevado, con plantas, hierbas aromáticas y una estética que busca trasladar cierta sensación campestre al corazón del distrito 16. Durante el verano de 2026, además, el rooftop se ha transformado con una inspiración mediterránea, convirtiéndose en un lugar para tomar algo mientras la ciudad queda literalmente a los pies.

¿Cuánto cuesta alojarse donde vive Ferran Torres?

La cifra que ha situado al Brach en el foco mediático es el precio de algunas de sus estancias. Según la información publicada por Semana y recogida por otros medios, la habitación en la que se aloja Ferran Torres puede alcanzar los 3.000 euros por noche. Las tarifas, no obstante, dependen de la temporada y del tipo de habitación o suite. Otras fuentes sitúan el precio de entrada del hotel en torno a los 600 euros por noche, mientras que las suites más exclusivas pueden alcanzar cifras muy superiores.