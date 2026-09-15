Juan Carlos I ha vuelto a ponerse frente a un público para hablar de su vida y de su reinado. Y lo ha hecho lejos de España, en Abu Dabi, donde el Rey emérito parece encontrar un ambiente mucho más amable y cercano. Este domingo, el monarca presentó la edición árabe de sus memorias, Reconciliación, durante la 35ª Feria Internacional del Libro de Abu Dabi, arropado por amigos, admiradores y destacadas figuras de la cultura emiratí.

Vestido con traje y visiblemente ilusionado, don Juan Carlos protagonizó uno de los primeros actos de la feria y compartió escenario con Nasser Al Dhaheri, escritor y cineasta de referencia en Emiratos Árabes Unidos. La imagen contrastó con la que ha acompañado al Rey emérito durante sus últimos años en España, marcados por la polémica y por una enorme exposición pública.

Precisamente, la publicación de sus memorias en árabe tiene un componente especialmente simbólico. Abu Dabi se convirtió en su residencia tras su salida de España en agosto de 2020 y es también el lugar donde, cinco años después, continúa teniendo una importante red de amistades y apoyos.

Durante la presentación, Juan Carlos I explicó que uno de los motivos que le llevó a escribir su autobiografía fue la necesidad de revisar su trayectoria personal y sus años al frente de la Jefatura del Estado. En este sentido, lanzó una reflexión sobre la forma en la que se ha contado la Transición española. Según recoge la prensa local, el Rey emérito aseguró que actualmente percibe que «en los periódicos y en la prensa, la Transición no se ha explicado exactamente como ocurrió».

Su presencia en Abu Dabi llega, además, después de una nueva aparición pública. Apenas un día antes había asistido al Gran Premio de Fórmula 1 celebrado en la ciudad, una de sus grandes aficiones y un escenario en el que es habitual verle rodeado de amigos y personalidades internacionales.

La escena de este domingo adquiere todavía más relevancia por un detalle: Juan Carlos I no ha contado en España con un espacio similar para presentar sus memorias. La publicación de Reconciliación ha estado rodeada de controversia y, pese a sus frecuentes visitas al país, no ha tenido la oportunidad de protagonizar aquí una presentación pública de su libro ante lectores y admiradores.

En Abu Dabi, en cambio, la situación es distinta. Allí el Rey emérito se mueve en un entorno en el que parece sentirse arropado y donde su figura conserva un notable poder de convocatoria. La presentación de sus memorias se celebró bajo el patrocinio del presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, una de las personas que mantienen una relación cercana con don Juan Carlos.

Así, mientras en España su figura continúa generando debate, en Emiratos Juan Carlos I sigue encontrando un escenario en el que hablar de su pasado, reivindicar su legado y presentar su propia versión de la historia.