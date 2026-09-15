La importante reflexión de Woody Allen sobre la resiliencia: «Si no fracasas de vez en cuando es señal de que no estás haciendo nada muy innovador»

El director de cine Woody Allen ha dirigido más de 50 películas durante su larga carrera cinematográfica y a sus 90 años, aunque parezca increíble, sigue estando en activo. De hecho su próxima película según todos los rumores la comenzará a rodar en octubre en Madrid. Woody Allen debutó como director con la película Lily, la tigresa (1966) y la última cinta que ha dirigido ha sido Golpe de suerte (2023). Entre todas destacan Annie Hall (1977), Manhattan (1979), La rosa púrpura del Cairo (1985), Hannah y sus hermanas (1986) o Match Point (2005). Su carrera cinematográfica ha estado plagada de éxitos y fracasos y por eso no sorprende esta reflexión que realizó el director americano sobre la resilencia: «Si no fracasas de vez en cuando es señal de que no estás haciendo nada muy innovador». Con esta frase Woody Allen intentó explicar que la innovación exige experimentar, tropezar de vez en cuando e ir aprendiendo sobre la marcha para lograr lo que se pretende y que, por supuesto, incluye el fracaso y el error.

Woody Allen nació en Nueva York el 30 de noviembre de 1935 y ha trabajado durante su vida como director de cine, pero también como actor y comediante. De hecho comenzó su carrera en el mundo del cine en 1960 escribiendo monólogos en The NBC Comedy Hour en Los Ángeles en 1955. Luego complementó este trabajo con el de comediante y empezó en los años sesenta a trabajar en varios sitios alrededor de Greenwich Village. Woody Allen escribió en 1966 la obra de teatro Don’t Drink the Water que fue protagonizada por Lou Jacobi, Kay Medford, Anita Gillette y Tony Roberts.

Sus primeros pasos como director de cine

La primera película de Woody Allen fue la producción What’s New, Pussycat? en 1965 de Charles K. Feldman en la que escribió el guion, pero la primera cinta que dirigió fue What’s Up, Tiger Lily? en 1966 de la que también escribió el guion con Mickey Rose.

La primera experiencia con la que llamó la atención del público y del sector fue la película Toma el dinero y corre que dirigió, protagonizó y coescribió y que era una especie de falso documental sobre un ladrón de bancos con poca experiencia, papel que era interpretado por el propio Allen.

Tras esta película logró firmar un acuerdo con United Artists para producir películas que también protagonizó como Bananas (1971), Todo lo que usted siempre quiso saber sobre el sexo, pero nunca se atrevió a preguntar (1972), El dormilón (1973) y Amor y muerte (1975).

A finales de los años setenta rodó dos de las películas con las que tuvo más éxito la comedia Annie Hall (1977) y Manhattan (1979), que para muchos es un homenaje a la ciudad de Nueva York. Con la primera obtuvo ganó cuatro Oscar: Mejor película, Mejor actriz en un papel principal para Diane Keaton, Mejor guion original y Mejor director para Woody Allen.

Una carrera meteórica

Tras estas dos películas, la actividad del director en los años ochenta fue frenética ya que dirigió la friolera de 10 películas entre las que destacan la comedia dramática Stardust Memories (1980), Comedia sexual de una noche de verano (1982), el falso documental Zelig (1983), Broadway Danny Rose (1984), La rosa púrpura del Cairo (1985), Hannah y sus hermanas (1986), Días de radio (1987) y Septiembre (1987).

También en los años noventa dirigió otras 10 películas entre las que se pueden destacar Alice (1990), Sombras y niebla (1991), Maridos y mujeres (1992), la comedia Misterioso asesinato en Manhattan (1993), Balas sobre Broadway (1994), Desmontando a Harry (1997) o Celebrity (1998).

En la primera década de los 2000 Woody Allen dirigió otras 10 películas entre las que sobresalen la comedia Granujas de medio pelo (2000), La maldición del escorpión de jade (2001), Un final de cine (2002), Todo lo demás (2003), Melinda y Melinda (2004), Match Point (2005), Scoop (2006) o Vicky Cristina Barcelona (2008).

Por último, de 2010 a 2026 el director rodó cintas de éxito como la comedia fantástica Medianoche en París (2011), el drama psicológico Blue Jasmine (2013), Café Society (2016) o Día de lluvia en Nueva York (2019). La última película que ha dirigido y la número 50 de su carrera ha sido Golpe de suerte (2023) rodada íntegramente en francés y ambientada en París.

A pesar de sus 90 años, hay rumores de que comenzará a rodar su próxima película en Madrid en octubre. Estaremos muy atentos a todas las noticias sobre este nuevo proyecto de Woody Allen.