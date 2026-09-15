Isabel Pantoja ha decidido hacer una pausa. La cantante ha puesto punto y aparte a una gira muy especial, con la que ha celebrado sus 50 años sobre los escenarios, y lo ha anunciado a través de un enigmático vídeo publicado en su cuenta de Instagram. Un mensaje en el que habla directamente consigo misma y en el que deja en el aire cuál será su próximo paso.

«Bueno, ya hemos acabado. Ha sido una gira de 50 años maravillosa. Pero entre tú y yo, sabemos que. ¿Qué vamos a hacer ahora? Porque yo no lo sé», comienza diciendo la artista mientras aparece frente a una pantalla en la que también se ve a ella misma. Una peculiar conversación a dos bandas que sirve a Pantoja para plantearse su futuro profesional.

«No sé si parar. No sé si seguir», reconoce la cantante, que agradece a todos aquellos que han acudido a verla durante una gira que, según explica, se ha prolongado durante tres años. «Si quiero dar las gracias a todos los que han ido a verme durante esta gira maravillosa que ha sido de tres años», señala.

Finalmente, parece tomar una decisión, aunque sus palabras no suenan a despedida definitiva: «Pero de momento yo pienso que… Oh, creo. Que tú y yo debemos parar. O mejor dicho, debemos desconectarnos». Una última frase que deja abierta la posibilidad de que este descanso sea precisamente eso: un parón antes de volver a los escenarios.

La publicación llega después de su concierto en Canarias y en un momento especialmente delicado para la artista, que en los últimos tiempos ha tenido que afrontar una importante crisis reputacional. Pantoja tampoco atraviesa el momento de mayor tirón de su carrera en cuanto a asistencia a sus conciertos, lejos de aquellas grandes convocatorias que protagonizaba en sus años de mayor popularidad.

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Por eso, su mensaje ha despertado especial interés. La cantante habla de desconexión y de parar, pero no utiliza en ningún momento términos como «retirada» o «adiós». Y hay un detalle que alimenta todavía más el misterio: la publicación viene acompañada de una cuenta atrás.

De esta manera, Pantoja parece querer mantener expectantes a sus seguidores sobre lo que está por venir. El mensaje podría apuntar simplemente a un periodo de descanso después de tres años de gira, pero la cuenta atrás abre la puerta a que la cantante tenga preparado algún anuncio.

A sus 70 años, Isabel Pantoja parece no tener intención de cerrar definitivamente el capítulo musical. Al menos, no todavía. Entre la necesidad de parar y la posibilidad de regresar, la artista ha optado por dejar la respuesta en suspense. Ahora, sus seguidores tendrán que esperar a que termine la cuenta atrás para descubrir qué ha decidido finalmente.