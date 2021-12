Una verdadera rutina de cuidado del cabello incluye varios tratamientos importantes para hacer después del champú y aunque seguro que os sonarán perfectamente e incluso puede que los uséis regularmente, quizás no tenéis clara cuál es la diferencia entre serum, mascarilla y acondicionador.

¿Cuál es la diferencia entre serum, acondicionador y mascarilla?

Serum, mascarilla y acondicionador. Estamos hablando de tres productos para el cabello que pueden aportar al numerosos beneficios aunque bastante diferentes.

Sin embargo para los tres, es aconsejable que antes que nada lavemos bien el cabello con un champú adecuado para nuestro tipo de cabello, si bien este es el gesto indispensable para la belleza y el bienestar del cabello: elimina impurezas, residuos de smog y células muertas que se depositan todos los días en el cuero cabelludo.

En el caso del serum, podríamos usarlo también sobre un cabello seco, aunque suele decirse que con el pelo humedo es cuando actúa mucho mejor. Por otro lado, en el caso del acondicionador o la mascarilla tenemos que decir que auque son distintos como vamos a ver a continuación, tienen las mismas reglas de uso: nunca tocar la raíz y aplicar el producto única y exclusivamente en los largos y puntas.

¿Qué es el serum?

Como el de la piel, es un producto muy concentrado , dedicado a solucionar un problema específico (nutrir, pulir, combatir el encrespamiento, fortalecer, proteger del calor del secador y alisador, soltar nudos …) y que es generalmente se usa como toque final, en cabello húmedo o seco, y no se enjuaga ; por lo general, la textura es muy fluida, por lo que no apelmaza el cabello. La mayoría de los serums para el cabello son un concentrado de siliconas de modo que permitan lograr su función, que es la de sellar la cutícula. Por lo tanto, presta atención a la lista INCI, o mejor aún, elige un producto eco-bio que a largo plazo no será nada «agresivo» para tu cabello.

¿Qué es la mascarilla?

La mascarilla para el pelo tiene una intensa efectividad ya que está formulada con principios activos que penetran profundamente en el cabello. Existen diferentes tipos de mascarillas pero todas contienen ingredientes muy nutritivos e hidratantes capaces de fortalecer el cabello.

El objetivo principal de una mascarilla es penetrar más profundamente en el cabello, produciendo una intensa acción hidratante y nutritiva, así como reestructurante, según el producto elegido.

Una vez a la semana, en lugar del acondicionador, aplica la mascarilla específica para tus necesidades sobre el cabello húmedo y usa un peine de dientes anchos para distribuirlo uniformemente. No la pongas en las raíces sino en los largos y en las puntas y déjala actuar al menos 10 minutos.

Consejo: recoge tu cabello y envuélvelo con una toalla húmeda para que los principios activos penetren mejor durante el tiempo que tengamos la mascarilla puesta. Para un tratamiento intenso (en caso de cabello muy dañado y maltratado) puedes dejar la mascarilla sobre el cabello hasta por 30 minutos.

Para el cabello seco, encrespado y / o rizado necesitas una mascarilla hidratante , nutritiva y disciplinadora; para los cabellos teñidos se necesita uno que mantenga el color, lo reavive y, al mismo tiempo, nutra el cabello; si el cabello es graso, se necesita una mascarilla enriquecida con ingredientes reequilibrantes; finalmente, en el caso de cabellos finos y frágiles, se requieren mascarillas reforzadoras y voluminizadoras.

¿Qué es el acondicionador?

Por último, el acondicionador es una emulsión de aceite en agua compuesta, por lo tanto, de sustancias grasas y acondicionadoras que trabajan juntas para mantener el cabello sano.

Los acondicionadores reducen la electricidad, aumentan el brillo y mejoran la peinabilidad.

Comparado con la mascarilla, tiene una consistencia más fluida y ligera , no penetra profundamente en el cabello como la mascarilla pero sin embargo actúa sobre las escamas de la fibra, con un efecto suavizante y desenredante.

El acondicionador debe aplicarse al cabello después de cada champú porque cierra las escamas de la capa más externa del cabello (la cutícula) y restaura su equilibrio lipídico normal.

Consejo: se debe aplicar con un ligero masaje después de cada lavado, dejar actuar durante unos minutos (unos 3 minutos ) y luego enjuagar. No pasa mucho tiempo hasta que los acondicionadores surtan efecto de inmediato.

El cabello rizado, largo y grueso necesitará más consistencia y más producto. El cabello fino, muy corto y liso no necesita mucho acondicionador porque se vuelve pesado.