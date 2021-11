Nuestro cabello está expuesto a sufrir cambios a lo largo de todo el año. Es por eso que es de vital importancia seguir una rutina para su cuidado. Por ejemplo, en verano, la exposición al sol, el agua del mar o el cloro de la piscina secarán y dañarán nuestra melena de manera considerable. Al igual que durante esos meses aplicamos ciertos productos para regenerar el cuero cabelludo, cuando llega el frío debemos hacer lo mismo, pues también se resiente por el frío y por supuesto, la contaminación. Desde Look te vamos a dar los mejores tips para que luzcas una melena brillante, sedosa y con cuerpo. ¡Toma nota!

No tengas miedo a las tijeras

En el caso de que hayas descuidado tu cabello, una de las opciones es cortar por lo sano. De esta manera, el pelo crecerá sano y evitaremos que se siga estropeando. Eliminar las puntas abiertas hará que el cuero cabelludo se regenere y luzca estupendo.

Masajéate el cuero cabelludo

Sí, así es. Activar la circulación mediante un masaje en la cabeza en un tip que te tienes que anotar y no olvidar. Gracias a este sencillo gesto se dilatarán los capilares y así se favorecerá el riego sanguíneo y, por tanto, los nutrientes llegarán hasta la raíz del cabello cuando apliquemos un producto. Hay que hacerlo de una manera suave y con las yemas de los dedos.

Mascarilla semanal

Deberemos de seguir una rutina para nuestro cabello. Es importante a tener en cuenta que debemos utilizar los productos adecuados pues no todos nos servirán. Antes de comprarlos debemos analizar qué tipo de textura tiene nuestro pelo: graso, seco o mixto. Una vez identificado esto daremos con el producto ideal. Además, si aplicamos una vez a la semana una mascarilla durante un largo periodo de tiempo, como por ejemplo toda la tarde, notaremos unos cambios en nuestra melena ¡instantáneos!

Productos naturales

Siempre es mejor que el producto esté realizado con ingredientes naturales, pues dañará menos nuestra melena. Marcas como Fresly Cosmetics tienen un amplio catálogo de champús y mascarillas para el cuidado del cabello. Además, en su página web explican todos los componentes y beneficios de los productos.

Cuida tu alimentación

«Somos lo que comemos». La alimentación juega un papel esencial a la hora de lucir un pelo perfecto. Una dieta rica en vitamina B fortalecerá el cabello, mientras que, por otro lado, los alimentos que contengan hierro o magnesio también aportarán un brillo extra a nuestro pelo. No hay que olvidar, que mantener el cuerpo hidratado es fundamental para que nuestra melena no se reseque. Lo mismo ocurre con la piel. Beber agua a lo largo de todo el día es una de nuestras tareas que no podemos pasar por alto bajo ningún concepto.

Sin duda, cuidar el cabello nunca había sido tan fácil, pero no hay que olvidar que otra de las claves son la constancia a la hora de seguir estos consejos.