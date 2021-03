Si deseas poder encontrar un producto que pueda combatir la sequedad y el encrespamiento de tu cabello. El sérum para el pelo podría ser la solución para ti, ya que protege tu cabello del daño, agrega brillo, reduce el encrespamiento y fortalece el cabello. Veamos entonces qué es exactamente y cómo usarlo.

Qué es el sérum para el pelo

El sérum o suero para el cabello es un producto líquido a base de silicona que recubre la superficie del cabello. A diferencia del aceite capilar, no penetra en las cutículas del cabello ni altera su estructura. En cambio, realza el brillo y la suavidad.

Las siliconas de los sueros capilares ayudan a fortalecer e iluminar el cabello. Estos productos tienen un nivel de pH más bajo para minimizar el daño. Se sabe que la dimeticona y el polisiloxano, que se utilizan en la mayoría de estos productos para el cuidado del cabello, protegen el tallo y las cutículas. Los ingredientes activos y aminoácidos contenidos en los sueros capilares penetran profundamente en el cabello y minimizan la rotura.

Cuándo se necesita

Si usas regularmente herramientas de peinado como planchas para alisar o para ondular el pelo, o si sientes que tu cabello está seco, dale un poco de hidratación y nutrición adicionales en forma de suero. La mayoría de la gente los usa con fines preventivos. Algunos comienzan a usarlo cuando su cabello se vuelve opaco o enredado, mientras que otros pueden hacerlo si les apasiona cuidar de su pelo sin que todavía le haya pasado nada.

Cómo se usa

Para un uso correcto del suero para el pelo, lo recomendable es aplicarlo inmediatamente después del champú sobre el cabello húmedo o seco, sin aclarar. Asociado al masaje del cuero cabelludo , el sérum produce un efecto redensificante, gracias al cual el cabello se rompe mucho menos y sujeta mejor el pliegue.

De este modo, lo que debes hacer es ponerte en la mano un «pam» o dos de sérum para el pelo, y lo distribuyes por el cabello, además de hacerte un suave masaje en el cuero cabelludo. Sin embargo en esta zona no debes aplicar demasiado producto, sino que es en la parte media y en las puntas donde más vas a notar los efectos del suero. No es necesario hacer nada más, tan solo comprobarás que el cabello te brillará más que de costumbre de forma casi instantánea, pero para poder beneficiarte de sus efectos, será bueno que lo uses cada vez que te laves el pelo.