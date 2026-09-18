Tenemos una de las cuevas más espectaculares de Europa a 200 km de España y no lo saben ni los propios extremeños: hay que bajar 683 escalones

A poco más de 200 kilómetros de la frontera española se esconde uno de los grandes tesoros subterráneos de Portugal. Las Grutas de Mira de Aire forman un impresionante laberinto de galerías excavadas en la roca caliza, donde estalactitas, estalagmitas y enormes salas recuerdan hasta qué punto el agua puede transformar el paisaje con el paso del tiempo.

El conjunto se encuentra en Mira de Aire, una localidad del municipio de Porto de Mós, en el centro de Portugal. Está integrado en el entorno del Parque Natural de las Sierras de Aire y Candeeiros y constituye uno de los principales atractivos naturales de la zona.

Las Grutas de Mira de Aire, un recorrido subterráneo de 683 escalones

El sistema de cavidades supera los 12 kilómetros de galerías conocidas, aunque la visita turística se concentra en unos 600 metros acondicionados para el público. El recorrido desciende aproximadamente 110 metros bajo tierra y obliga a bajar una escalera en espiral de 683 escalones.

La cifra puede impresionar, pero hay un detalle importante: luego no hay que subirlos. El recorrido termina con un ascensor que facilita el regreso a la superficie. La visita dura alrededor de una hora y permite descubrir algunas de las zonas más llamativas de estas cuevas.

Así son las Grutas de Mira de Aire de Portugal por dentro

Una vez bajo tierra, el paisaje cambia por completo. El itinerario atraviesa grandes salas decoradas por formaciones minerales creadas lentamente por la acción del agua. Entre ellas destaca el Gran Salón, una enorme cavidad de unos 60 metros de altura y 45 de anchura.

También aparecen la Sala Roja, llamada así por la presencia de óxido de hierro en la roca, y el Gran Lago, donde confluyen las aguas procedentes de diferentes cursos subterráneos.

En la primera sala se encontraron, además, restos fósiles de un ciervo y un lince del periodo cuaternario, cuya antigüedad podría alcanzar 1,18 millones de años.

Aunque existían referencias anteriores sobre la posible presencia de cavidades en la zona, el descubrimiento que permitió estudiar el sistema de forma más detallada se produjo en julio de 1947. Varios vecinos descendieron por una pequeña sima en busca de agua y terminaron encontrándose con una enorme galería subterránea.

El hallazgo despertó rápidamente el interés de los especialistas y contribuyó al desarrollo de la espeleología portuguesa. Durante los años siguientes se realizaron trabajos para estudiar y acondicionar las cuevas, hasta que las instalaciones pudieron abrir al público el 11 de agosto de 1974.

Qué hay que saber antes de visitar estas cuevas portuguesas

La temperatura del interior ronda los 17 grados durante todo el año, por lo que conviene llevar algo de abrigo incluso en pleno verano. También es recomendable utilizar calzado cómodo y con buena sujeción, ya que el recorrido incluye numerosos escalones y zonas húmedas.

En cuanto al precio, las tarifas disponibles en la Asociación de Cuevas Turísticas Españolas sitúa la entrada general en 8,70 euros para adultos y en 5,20 euros para niños de 5 a 11 años. Los horarios también varían según la época del año, por lo que es aconsejable consultarlos antes de desplazarse.

Además, la visita puede combinarse con otros lugares de interés del centro de Portugal. Las grutas se encuentran a unos 15 kilómetros de Fátima, por lo que el famoso santuario permite completar la escapada.