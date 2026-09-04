Marco Aurelio, emperador romano, sobre la ansiedad: «Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza»

Marco Aurelio gobernó el Imperio romano entre los años 161 y 180 después de Cristo y es considerado uno de los últimos representantes de la filosofía estoica clásica. A diferencia de otros pensadores de su tiempo, no escribió para ser publicado ni para dejar un legado intelectual deliberado. Sus reflexiones, recogidas en la obra conocida como Meditaciones, eran notas personales escritas para su propio uso, un diario filosófico en el que el emperador se exigía a sí mismo coherencia entre el pensamiento y la acción. De ese texto íntimo procede una de sus frases más citadas siglos después de su muerte: «Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza».

Una idea que tenía casi dos mil años cuando la psicología moderna llegó, por otro camino, a conclusiones muy similares.

El núcleo del pensamiento estoico

Para entender el peso de esta frase conviene situarla en su contexto filosófico. El estoicismo, corriente fundada en Atenas por Zenón de Citio en torno al siglo III antes de Cristo, parte de una distinción fundamental entre lo que depende de nosotros y lo que no. Los estoicos llamaban a esto la dicotomía del control, y sobre ella construyeron toda su ética y su forma de entender el bienestar humano.

Lo que depende de nosotros, según esta tradición, son los juicios, los impulsos, los deseos y las aversiones, en definitiva, los movimientos internos de la mente. Lo que no depende de nosotros es todo lo demás: el cuerpo, la reputación, el cargo, la riqueza, la salud y cualquier acontecimiento del mundo exterior. Intentar controlar lo segundo es, para los estoicos, la fuente principal del sufrimiento humano. Concentrarse en lo primero es el camino hacia una vida más estable y libre.

Marco Aurelio no se limitó a estudiar estas ideas. Las aplicó de manera constante en una vida que, paradójicamente, estuvo marcada por circunstancias extraordinariamente difíciles: guerras en las fronteras del Imperio, epidemias devastadoras, traiciones en su entorno más cercano y la muerte de varios de sus hijos. Sus Meditaciones son, en gran medida, el registro de ese esfuerzo cotidiano por mantener la ecuanimidad en medio del caos.

Una filosofía que la psicología contemporánea redescubrió

Lo que resulta llamativo es que las ideas de Marco Aurelio no quedaron enterradas en la historia antigua. Siglos después, sin necesariamente partir de los textos estoicos, la psicología contemporánea llegó a planteamientos estructuralmente muy parecidos.

La terapia cognitivo-conductual, desarrollada por el psiquiatra Aaron Beck en la segunda mitad del siglo XX, parte de una premisa central: no son los hechos los que generan malestar emocional, sino la interpretación que hacemos de ellos. Modificar esa interpretación, trabajar sobre los patrones de pensamiento que distorsionan la realidad, es el núcleo del tratamiento para la ansiedad y la depresión según este enfoque, hoy uno de los más respaldados por la evidencia científica disponible.

Albert Ellis, otro psicólogo contemporáneo de Beck, desarrolló por su parte la terapia racional emotivo-conductual partiendo de una idea casi idéntica a la que formuló Marco Aurelio hace veinte siglos: el sufrimiento no proviene de lo que nos ocurre, sino de las creencias irracionales que construimos alrededor de lo que nos ocurre.

Por qué esta frase resuena especialmente hoy

En un contexto en el que la ansiedad se ha convertido en uno de los problemas de salud mental más extendidos, el mensaje de Marco Aurelio adquiere una relevancia que va más allá de lo filosófico. La sensación de que el mundo se mueve demasiado rápido, de que los cambios son impredecibles y de que el control sobre la propia vida es cada vez más difícil de mantener es una de las experiencias más comunes entre la población contemporánea.

Frente a eso, la propuesta del emperador romano no ofrece consuelo fácil ni promesas de que las circunstancias mejorarán. Ofrece algo diferente y, a largo plazo, más sólido: la posibilidad de encontrar estabilidad no cambiando el mundo exterior, sino cambiando la relación que se mantiene con él.

No es una idea sencilla de aplicar. El propio Marco Aurelio lo sabía, y por eso seguía recordándosela a sí mismo noche tras noche en sus cuadernos privados. Pero sí es una idea que, después de dos mil años, sigue siendo difícil de rebatir.