Así es el museo de George Lucas que abre este mes: casi 1.000 millones de euros, 10.000 piezas y arquitectura de otro planeta

Los Ángeles está a punto de estrenar uno de sus grandes iconos culturales. El próximo 22 de septiembre de 2026, el Lucas Museum of Narrative Art abrirá sus puertas al público en Exposition Park, culminando un proyecto impulsado por el cineasta George Lucas y su esposa, la empresaria Mellody Hobson. La construcción ha supuesto una inversión cercana a los 1.000 millones de dólares y promete convertir el museo en una de las nuevas referencias culturales de la ciudad.

Lo primero que llama la atención, incluso antes de entrar, es el edificio. Diseñado por el estudio MAD Architects, bajo la dirección del arquitecto Ma Yansong, parece una gigantesca nave espacial posada sobre el parque. Sus formas curvas y futuristas rompen con la arquitectura tradicional: prácticamente no hay ángulos rectos a la vista y el volumen parece flotar sobre el terreno.

El complejo ocupa unos 28.000 metros cuadrados distribuidos en cinco plantas y está integrado en un entorno de jardines, árboles y senderos. El proyecto paisajístico busca precisamente que el museo no parezca un bloque aislado, sino una extensión del propio parque. Uno de sus elementos más espectaculares es el gran espacio central del edificio, atravesado por una enorme abertura que conecta visualmente el interior con el cielo.

Pero el verdadero contenido del museo está en sus paredes. El Lucas Museum nace con una idea muy concreta: explorar el arte de contar historias mediante imágenes. Su colección permanente reúne actualmente más de 40.000 obras, procedentes de ámbitos tan diferentes como la ilustración, la pintura, el cómic, la fotografía, la escultura y el cine.

La exposición inaugural permitirá descubrir una selección de más de 1.200 piezas repartidas por más de 30 galerías. El recorrido abordará temas universales como la familia, el amor, la infancia, el trabajo, la aventura o la fantasía, mostrando cómo los artistas han utilizado las imágenes para representar experiencias y emociones a lo largo del tiempo.

Y, por supuesto, habrá espacio para el universo cinematográfico de Lucas. Una de las áreas más esperadas estará dedicada a Star Wars, con diseños, maquetas, vestuario y otros objetos relacionados con las películas. Sin embargo, el museo quiere dejar claro que su propuesta va mucho más allá de la famosa saga galáctica. El cine tendrá también un papel protagonista gracias a sus espacios de proyección, donde se exhibirán películas, documentales, animación y otras obras audiovisuales.

El resultado es un museo difícil de encasillar. Tiene la escala de una gran institución cultural, la apariencia de una construcción salida de una película de ciencia ficción y una colección que conecta arte, cine, ilustración y cultura popular. A partir del 22 de septiembre, Los Ángeles tendrá un nuevo edificio destinado a llamar la atención tanto por lo que guarda en su interior como por su extraordinario aspecto exterior.