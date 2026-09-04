Nota interna a los abogados que asisten a los invasores de Ceuta: «Llevad mascarillas y guantes»

La Comisión de Extranjería del Ilustre Colegio de la Abogacía de Ceuta ha enviado una circular a sus colegiados en la que detalla el nuevo circuito que deben seguir ante casos de protección internacional, denuncia el colapso de la sede electrónica de cita previa y comunica el traslado de las asistencias letradas de guardia en frontera a un nuevo centro, el CATE del Tarajal, donde recomienda a los letrados acudir «provistos de mascarillas y guantes».

La circular, que desvela en exclusiva OKDIARIO, ha sido elaborada tras el contacto de la Comisión con la Oficina de Asilo y Refugio de Ceuta y con la Jefatura Superior de Policía.

El documento explica que la petición de asilo para personas vulnerables se canaliza en cuatro pasos sucesivos, según el circuito comunicado por la propia Oficina de Asilo. El primero es la «intervención letrada», en el que el abogado actúa como primer filtro de la solicitud.

El segundo paso exige aportar un «certificado de vulnerabilidad emitido por una organización no gubernamental sobre la situación del asilante». El tercero consiste en el «triaje» que se realiza en la Jefatura Superior de Policía, tras el cual se obtiene cita en la Oficina de Asilo. El cuarto y último paso es el registro, que inicia la propia Oficina de Asilo.

Fuentes consultadas indican que los medios dispuestos son muy escasos y a este ritmo se tardará dos años en dar trámite a todas las personas que siguen en la ciudad autónoma.

La Comisión advierte, además, de un elemento que complica este procedimiento, ya de por sí farragoso: si en cualquiera de las fases se aprecia que la persona no es vulnerable, «el proceso queda paralizado y ha de comenzarse de nuevo».

Sede electrónica colapsada

Fuera de este circuito, la situación se ha vuelto especialmente compleja. La circular señala que «la sede electrónica de cita previa para protección internacional se encuentra colapsada y no ofrece citas disponibles».

Para quienes no entran en el supuesto de vulnerabilidad, la única vía de acceso al procedimiento de asilo sigue siendo la cita previa, hoy sin disponibilidad alguna.

Ante esta circunstancia, la Comisión ha recomendado a los abogados «dejar constancia documental del intento y de su resultado» y presentar una queja ante el Defensor del Pueblo por falta de acceso al procedimiento de asilo. Según precisa el documento, esta queja se presenta en la sede electrónica del Defensor del Pueblo, es gratuita y no requiere procurador.

La circular añade que conviene acompañar la queja con la acreditación de los intentos de obtención de cita y la identificación del interesado, «siempre con la grafía del pasaporte o del documento nacional de identidad extranjero».

Nuevo CATE en el Tarajal

El apartado que la propia Comisión ha calificado de «importante» se refiere al traslado de las asistencias letradas de guardia en frontera correspondientes a expedientes de devolución.

A partir de la fecha de la circular, estas asistencias se prestarán en el nuevo Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), ubicado en las naves del Tarajal, en las proximidades de las instalaciones del SAMU y junto a una antigua sucursal bancaria en el polígono del Tarajal.

El texto instruye a los colegiados con guardia asignada para asistencias de devolución a personarse en dicha ubicación. Y añade una recomendación sanitaria poco habitual en una circular colegial: «Se aconseja a los adscritos a este turno que vayan provistos de mascarillas y guantes».

Comunicación a la comisión

La circular concluye con otra orden a los colegiados: que trasladen a la Comisión copia de las quejas presentadas ante el Defensor del Pueblo y de las respuestas recibidas. Según explica el documento, «el dato agregado permite a la Comisión medir el alcance de la incidencia y valorar las gestiones institucionales que procedan».

La saturación de los sistemas de cita previa para trámites de extranjería y asilo no es un fenómeno nuevo en la ciudad, donde distintas organizaciones y colegios profesionales han denunciado en los últimos años dificultades similares de acceso a los procedimientos administrativos.

El propio Colegio de Abogados de Ceuta ha desempeñado históricamente un papel activo en la asistencia jurídica a personas inmigrantes, con un turno específico de guardia para expedientes de devolución en frontera que ahora, según recoge la circular, cambia de sede física ante la puesta en marcha del nuevo CATE de las naves del Tarajal.

La recomendación de acudir con mascarillas y guantes, en un contexto que ya no está marcado por ninguna alerta sanitaria oficial vigente, resulta uno de los detalles más llamativos de la nota y sugiere que las condiciones del nuevo centro plantean, cuando menos, dudas de índole higiénica entre quienes deberán prestar allí sus servicios profesionales. Queda por ver si esa misma prevención se extenderá, en los próximos meses, a otros colectivos que operan en las mismas instalaciones.