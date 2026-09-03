Cuándo es el Carlos Alcaraz – Wu Yibing: a qué hora empieza y canal de televisión para ver en directo y en vivo online el partido del US Open 2026

Carlos Alcaraz ya se ha plantado en la tercera ronda del US Open 2026 y se tendrá que enfrentarse a Wu Yibing. El murciano es claramente el favorito para llevarse el triunfo y espera poder ganar para seguir en la lucha de defender el título en un torneo en el que ya han caído tenistas como Rafa Jódar, Novak Djokovic, Berrettini o Rublev, además de la ausencia de Jannik Sinner, que no se apuntó a este Grand Slam. Te contamos la fecha, el horario y el canal de televisión para ver en directo el encuentro que disputará Carlitos en la Arthur Ashe de Flushing Meadows.

Cuándo es el Carlos Alcaraz – Wu Yibing: horario del partido del US Open 2026

Carlos Alcaraz sigue imparable en el US Open 2026 y ya se ha plantado en la tercera ronda del cuarto y último Grand Slam del año. En esta fase tendrá que superar al chino Wu Yibing, que promete ponérselo complicado al de El Palmar. Previamente, el murciano debutó en Flushing Meadows ante Roman Safiullin, al que venció con un triple 6-4, y en su siguiente encuentro se cargó a Jaime Faria (4-6, 6-0, 6-3 y 6-2) con una remontada.

El año 2026 arrancaba de la mejor manera para el murciano. Y es que Carlos Alcaraz, con Samuel López como entrenador, conseguía el único Grand Slam que le faltaba: el Open de Australia. Posteriormente se coronó en Doha, pero a partir de ahí no ha vuelto a ganar trofeos. Cayó en Indian Wells, Miami y Montecarlo y ya en el Trofeo Conde de Godó cayó lesionado y no había vuelto a jugar hasta el US Open.

La organización de este mítico Grand Slam que se celebra en Estados Unidos ha programado el Carlos Alcaraz – Wu Yibing que corresponde a la tercera ronda del US Open 2026 para este viernes 4 de septiembre. La organización todavía no ha desvelado el orden de juego y se desconoce por el momento el horario del choque entre el murciano y el chino. El asiático es el 113 del ranking de la ATP y ya sabe lo que es perder ante Carlitos, ya que el de El Palmar le ganó en 2024 en el Masters 1000 de Shanghái.

Dónde ver a Carlos Alcaraz en el US Open 2026 en directo gratis y por TV

Movistar+ es el operador que tiene en su poder los derechos televisivos para emitir en exclusiva en nuestro país los mejores partidos que se jueguen en este mítico Grand Slam que se juega en Estados Unidos. El Carlos Alcaraz – Wu Yibing de la tercera ronda del US Open 2026 se puede ver por televisión en directo a través de los canales de pago Movistar Deportes, Movistar Plus+ o Vamos, por lo que no se podrá ver gratis ni en abierto por TV. Eso sí, los clientes de este medio pueden descargar la aplicación en un teléfono móvil, en una tablet y en una smart TV para ver en streaming y en vivo online lo que esté ocurriendo en la Arthur Ashe.

Además, como es habitual, en la web de ODKARIO encontrarás la mejor información sobre todo lo que suceda diariamente en el US Open 2026, ya que tenemos a un enviado especial cubriendo todo lo que suceda en Flushing Meadows. También narraremos en directo y en vivo online el resultado y minuto a minuto de los encuentros más destacados del torneo. Publicaremos la crónica del Carlos Alcaraz – Wu Yibing cuando concluya y también compartiremos con nuestros lectores las reacciones relevantes que lleguen desde Nueva York.

Dónde escuchar por radio el Carlos Alcaraz – Wu Yibing del US Open 2026

Para terminar, recordar que todos los aficionados y seguidores del tenista murciano que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online van a poder escuchar gratis por la radio el Carlos Alcaraz – Wu Yibing. Emisoras como Radio Marca, Cope, la Ser, RNE u Onda Cero podrían conectar con la pista Arthur Ashe para narrar lo que suceda en el partido de tercera ronda del US Open 2026.