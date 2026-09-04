Carlos Alcaraz – Yibing Wu en directo online | Última hora del partido del US Open 2026 hoy en vivo

Alcaraz suma y sigue, ya carbura en el US Open. Olvídense de la cautela, es aquí y ahora. Es aquí y ahora. «Me he sentido muy bien», asegura al reducido grupo de medios españoles desplazados a Nueva York, entre ellos OKDIARIO. Ganó su segundo partido después de cuatro meses y va al alza respecto a su debut. Ya ha superado los nervios iniciales del regreso y el apuro de verse en situaciones tensas como la que dibujó Faria. Este viernes se enfrenta, no antes de las 19:00 horas, en tercera ronda del US Open Yibing Wu. Próxima parada, octavos de final.

«En términos generales, me he sentido muy bien. En la movilidad, golpes, darme cuenta de lo que pasa en el partido… Echaba de menos sentir los nervios y la presión», explica Alcaraz. Ahora cambia de mapa, ya ha superado los dos primeros niveles. Se posa en tercera ronda más rodado tenísticamente y físicamente. «El haber jugado cuatro sets ha sido bueno para poner a prueba a mi cuerpo, saber cómo me sentía físicamente y cómo me sentiré mañana». Sigue testando.

Todavía puede y va a alcanzar mejoría. Especialmente al servicio, que fue de menos a más durante el partido contra Faria y pasó de promediar 165 km/h a alcanzar los 200 en más de un saque. «Estuve incómodo en un juego y me hizo break. Sabía que iba a ser un partido complicado porque saca muy bien. Luego he ido mejorando poco a poco. Sentía mejor el movimiento y he mejorado el porcentaje de primeros saques», dijo.

Así es Yibin Wu, el rival de Alcaraz en el US Open

Al murciano le espera Wu en tercera ronda. Tras escalar posiciones en el circuito Challenger y alcanzar la tercera ronda del US Open, Wu firmó la gesta de su vida en febrero de 2023. En el ATP 250 de Dallas, el tenista de Hangzhou derrotó al top 10 Taylor Fritz y salvó cuatro puntos de partido ante John Isner en una final agónica, convirtiéndose en el primer chino en la historia en levantar un título ATP. La hazaña catapultó su ranking hasta el puesto 54 del mundo.

Sobre la pista, Wu es la definición del tenista moderno de superficie rápida. Desde el fondo de la cancha, despliega un tenis directo y asfixiante. Se posiciona dentro de la línea para golpear la bola en la subida, robándole segundos vitales de reacción al adversario. Con un revés a dos manos impecable, una movilidad felina y un resto agresivo, el tenista chino no solo compite, sino que impone las condiciones del intercambio.