Cómo va Alcaraz – Yibing Wu en directo: resultado online en vivo y minuto a minuto del partido del US Open 2026 hoy en tiempo real
Sigue en directo el partido de Alcaraz ante Yibing Wu de tercera ronda del US Open, en juego los octavos
Alcaraz suma y sigue, ya carbura en el US Open. Olvídense de la cautela, es aquí y ahora. Es aquí y ahora. «Me he sentido muy bien», asegura al reducido grupo de medios españoles desplazados a Nueva York, entre ellos OKDIARIO. Ganó su segundo partido después de cuatro meses y va al alza respecto a su debut. Ya ha superado los nervios iniciales del regreso y el apuro de verse en situaciones tensas como la que dibujó Faria. Este viernes se enfrenta, no antes de las 19:00 horas, en tercera ronda del US Open Yibing Wu. Próxima parada, octavos de final.
«En términos generales, me he sentido muy bien. En la movilidad, golpes, darme cuenta de lo que pasa en el partido… Echaba de menos sentir los nervios y la presión», explica Alcaraz. Ahora cambia de mapa, ya ha superado los dos primeros niveles. Se posa en tercera ronda más rodado tenísticamente y físicamente. «El haber jugado cuatro sets ha sido bueno para poner a prueba a mi cuerpo, saber cómo me sentía físicamente y cómo me sentiré mañana». Sigue testando.
Todavía puede y va a alcanzar mejoría. Especialmente al servicio, que fue de menos a más durante el partido contra Faria y pasó de promediar 165 km/h a alcanzar los 200 en más de un saque. «Estuve incómodo en un juego y me hizo break. Sabía que iba a ser un partido complicado porque saca muy bien. Luego he ido mejorando poco a poco. Sentía mejor el movimiento y he mejorado el porcentaje de primeros saques», dijo.
Así es Yibin Wu, el rival de Alcaraz en el US Open
Al murciano le espera Wu en tercera ronda. Tras escalar posiciones en el circuito Challenger y alcanzar la tercera ronda del US Open, Wu firmó la gesta de su vida en febrero de 2023. En el ATP 250 de Dallas, el tenista de Hangzhou derrotó al top 10 Taylor Fritz y salvó cuatro puntos de partido ante John Isner en una final agónica, convirtiéndose en el primer chino en la historia en levantar un título ATP. La hazaña catapultó su ranking hasta el puesto 54 del mundo.
Sobre la pista, Wu es la definición del tenista moderno de superficie rápida. Desde el fondo de la cancha, despliega un tenis directo y asfixiante. Se posiciona dentro de la línea para golpear la bola en la subida, robándole segundos vitales de reacción al adversario. Con un revés a dos manos impecable, una movilidad felina y un resto agresivo, el tenista chino no solo compite, sino que impone las condiciones del intercambio.
(6-3, 6-4, 5-1)
¡Alcaraz lo tiene en bandeja!
Vuelve a romper a Wu y deja el set a un servicio. Lo cerró de manera excelsa, en la primera bola de torua que dispuso.
(6-3, 6-4, 4-1)
Alcaraz encarrila el triunfo
Juego importantísimo el que se ha apuntado el murciano. Consolida su break anterior y se queda a dos juegos más de conseguir el triunfo. Con mantener sus dos servicios sería suficiente. Lo tiene a tiro.
(6-3, 6-4, 3-1)
¡Break de Alcaraz!
Vuelve a acelerar Alcaraz su ritmo en un momento clave del partido y vuelve a salir victorioso gracias a un gran revés paralelo. Con mantener su servicio de auqí al final se clasificará para octavos de final.
(6-3, 6-4, 2-1)
Respuesta contundente de Alcaraz
Si el saque de Wu fue bueno, el de Alcaraz no se ha quedado atrás. Casi lo cierra en blanco. Apretó muy bien con el revés. El chino parece algo cansado.
(6-3, 6-4, 1-1)
Wu, por la vía rápida
Probablemente haya sido el juego en el que más solvente se ha visto a Wu. Buen servicio y lectura de los puntos. Apenas concedió un punto.
(6-3, 6-4, 1-0)
Alcaraz inicia mandando
Se apunta su servicio y comienza el tercer set con iniciativa, no la ha perdido en todo el partido. Ha salvado dos bolas de break en este juego.
(6-3, 6-4)
¡Segundo set para Alcaraz!
Es lo que tienen los campeones, que aparecen en los momentos más importantes y cuando más tensión existe. Elevó la velocidad Alcaraz y Wu no pudo seguir su ritmo. Se apunta la segunda manda y comenzará sacando en la tecera, que puede ser la definitiva.
(6-3, 5-4)
Alcaraz resta para ganar el segundo set
Se sacude Alcaraz esa pequeña frustración, no le ha durado nada. Buen juego ahora al servicio para dejar la segunda manda a tiro de un juego. Restará para conseguirlo.
(6-3, 4-4)
Wu desespera a Alcaraz
Mantiene su saque el chino, iguala el partido y provoca el reproche de Alcaraz a sí mismo. «No me puedo creer que esté jugando así», ha gritado tras fallar un punto. Carlitos todavía está en ese punto de aceptar su nuevo tenis tras la lesión.
(6-3, 4-3)
Alcaraz también gana sufriendo
Otro juego sufrido al saque, esta vez se lo lleva Alcaraz, que tuvo que levantar una bola de break. ¿Saben cómo cerró el juego? Al saque, otra vez. Imposible para Wu.
(6-3, 3-3)
Otro juego sufrido para Wu
Lo que ha tenido que trabajar el juego para ganarlo. Wu se mantiene en el partido a duras penas, pero se mantiene. La red también ayudó a la causa. Alcaraz está cambiando las velocidades muy inteligementes.
(6-3, 3-2)
Alcaraz mantiene la iniciativa
Se apunta Carlitos su juego al servicio, ese que tanto quebradero de cabeza le está dando. Cometió más dobles faltas, pero cerró el juego con un servicio imposible para Wu.
(6-3, 2-2)
Wu se lleva un juego maratoniano
El chino se apunta el juego más disputado del partido, con hasta seis deuces y una bola de break salvada por el camino. Reflota ahora Wu subido a lomos de su servicio.
(6-3, 2-1)
¡Wu devuelve el break!
Y de la nada, Wu. Si antes decimos que Wu comienza a mostrar signos de fatiga, antes reacciona. Aunque motivado por las concesiones de Carlitos, que estuvo errático con dos dobles faltas. Alcaraz pierder su ventaja.
(6-3, 2-0)
¡Alcaraz vuelve a romper a Wu!
El parcial de los últimos cinco juegos es de 5-0 para Alcaraz. Se derrite un Wu que comienza a mostrar signos de cansancio. Carlos ha apretado muy bien al resto.
(6-3, 1-0)
Alcaraz sigue con el mismo guion
No cambia nada en la segunda manga. Continúa Alcaraz machacando con la derecha y llevando la iniciativa. Le ha endosado un parcial de 4-0 a Wu en los últimos cuatro juegos disputados.
(6-3)
¡Alcaraz se lleva el primer set!
La derecha de Wu se queda en la red y el primer set se va al bolsillo de Alcaraz. Grita el murciano, que ha jugado una primera manga a buen nivel. Lo gana con otra rotura que le permite comenzar la segunda manga sacando.
(5-3)
Alcaraz deja el set encarrilado
No cede ahora el murciano y vuelve a consolidar otra rotura. Buen servicio ahora de Carlitos. Llegó a rozar los 200 km/h. Ha brotes verdes en ese saque. Va a restar para ganar el set.
(4-3)
¡Nuevo break de Alcaraz!
¿Había dudas sobre el tipo de respuesta? Aquí la tienen. Otro break del murciano para restituir su ventaja. «¡Vamos!», grita al cielo de Nueva York, se ha escuchado en toda la Arthur Ashe.
(3-3)
¡Wu neutraliza el break de Alcaraz!
Se crece el chino que rompe el saque al murciano y restablece la igualdad. Tres bolas de break se fabricó y la segunda fue la vencida después de apretar con la derecha, imposible para Alcaraz, cuyo saque condiciona el desarrollo de los juegos porque los rivales le pueden atacar desde el resto.
(3-2)
Wu coge ritmo
Buen servicio del chino, que cierra su saque con un ganador. Alcaraz ha rozado disponer de alguna pelota de break, pero Wu sacó a pasear su derecha, que también corre. Sacará ahora Alcaraz para mantener la rotura de ventaja.
(3-1)
Alcaraz sigue imbatible al servicio
Cierra el murciano un juego sin un saque muy potente, pero efectivo y preciso. Se le nota con mejor sensación al servicio. Claro que Wu es peor restador que los anteriores rivales.
(2-1)
Wu evita otro break de Alcaraz
Se revuelve Wu para evitar que Alcaraz selle otro break, hasta en dos ocasiones. Y luego tuvo la determinación para cerrar el juego. Alcaraz apretó con su derecha, pero se escapó por centímetros.
(2-0)
Supersónico Alcaraz
Break consolidado. Como no, a través de su derecha. Cómo le corre en este inicio de partido. Wu llega a la primera, pero le es imposible continuar sus devoluciones. Alcaraz ha empezado en modo supersónico.
(1-0)
¡Break de Alcaraz para empezar!
A la segunda fue la vencida para el murciano. No lo logró en la primera ocasión que tuvo, pero a la segunda aceleró la derecha y logró la primera rotura de partido. Con qué ritmo ha empezado Alcaraz. Qué manera de acelerar la derecha.
Dónde ver a Carlos Alcaraz en el US Open 2026 en directo gratis y por TV
Movistar+ es el operador que tiene en su poder los derechos televisivos para emitir en exclusiva en nuestro país los mejores partidos que se jueguen en este mítico Grand Slam que se juega en Estados Unidos. El Carlos Alcaraz – Wu Yibing de la tercera ronda del US Open 2026 se puede ver por televisión en directo a través de los canales de pago Movistar Deportes, Movistar Plus+ o Vamos, por lo que no se podrá ver gratis ni en abierto por TV. Eso sí, los clientes de este medio pueden descargar la aplicación en un teléfono móvil, en una tablet y en una smart TV para ver en streaming y en vivo online lo que esté ocurriendo en la Arthur Ashe.
Así es Yibing Wu, el rival de Alcaraz en el US Open que empezó en el tenis para perder peso
Al murciano le espera Wu en tercera ronda. Tras escalar posiciones en el circuito Challenger y alcanzar la tercera ronda del US Open, Wu firmó la gesta de su vida en febrero de 2023. En el ATP 250 de Dallas, el tenista de Hangzhou derrotó al top 10 Taylor Fritz y salvó cuatro puntos de partido ante John Isner en una final agónica, convirtiéndose en el primer chino en la historia en levantar un título ATP. La hazaña catapultó su ranking hasta el puesto 54 del mundo.
Sobre la pista, Wu es la definición del tenista moderno de superficie rápida. Desde el fondo de la cancha, despliega un tenis directo y asfixiante. Se posiciona dentro de la línea para golpear la bola en la subida, robándole segundos vitales de reacción al adversario. Con un revés a dos manos impecable, una movilidad felina y un resto agresivo, el tenista chino no solo compite, sino que impone las condiciones del intercambio.
Los inicios de Wu fueron por salud. «Empecé a jugar al tenis cuando tenía cuatro años. Comencé porque tenía que perder peso. Pero comencé por bádminton, aunque tuve que dejarlo porque la red era demasiado alta para mí. Me dieron el consejo de creer en mí mismo y hacer las cosas con confianza y ahora estoy aquí. Soy una persona bastante tranquila, me gusta pasar tiempo solo en la habitación viendo vídeos o jugando a videojuegos», cuenta en una entrevista con la ATP. Ahora, ante Alcaraz y el Grand Manzana, pretende seguir rompiendo el techo de cristal asiático.
¡Bienvenidos al US Open! ¡Turno para Alcaraz!
¡Buenas tardes! Sean bienvenidos a la Arthur Ashe, donde Alcaraz disputará su tercer partido desde que regresó de lesión, su tercer partido del US Open. Será ante el chino Yibing Wu, que todavía no ha cedido un set en lo que va de torneo. El partido comenzará no antes de las 19:00 horas. Vayan tomando asiento.
(5-3)
Alcaraz deja el set encarrilado
No cede Alcaraz ahora, consolida de nuevo la rotura y va a restar para ganar el primer set. Buen servicio ahora de Carlitos, que llegó a alcanzar los 200 km/h en alguna ocasión.
(6-3, 6-4, 6-1)
¡Victoria de Alcaraz! ¡Ya está en octavos del US Open!
Juego, set y partido para Alcaraz que vuelve al centro de la pista a lanzar flechas a sus familiares, presentes en la grada. Se instala en esa rutina ganadora suya en los Grand Slam y ya está en octavos de final, donde se enfrentará a Tommy Paul. Muchas gracias por acompañarnos. Sean felices.