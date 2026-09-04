Precio de la gasolina hoy 4 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
Descubre cuál es el precio de la gasolina hoy y dónde es más barato repostar en Madrid
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Soy mecánico y estos son los trucos para ahorrar combustible ante la subida del precio de la gasolina
Llega el viernes y son muchos los conductores que no sólo regresan tienen que ir a trabajar, sino que otros muchos se preparan para el fin de semana, o tal vez para ir de compras por la vuelta al cole. Por todo ello, seguro que saber el precio de la gasolina hoy viernes 4 de septiembre en Madrid y no sólo eso, sino también dónde se ubican las gasolineras más baratas tanto en la capital como en municipios cercanos.
Sabemos que dependiendo del lugar donde repostemos, podemos ahorrar algunos céntimos, que traducido en un depósito lleno pueden suponer euros y más en este mes de septiembre, en el que la rebaja del combustible ha pasado de diez a cinco céntimos el litro. Veamos entonces cuáles son los datos que reportan las gasolineras al Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica para este viernes 4 de septiembre y en el caso concreto de Madrid.
Precio de la gasolina hoy 4 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
Dónde están las gasolineras más baratas hoy viernes en Madrid y alrededores a partir de los datos del Geoportal.
Si deseas hacer tu propia consulta, puedes hacerlo entrando en el Geoportal y filtrar los resultados a partir del lugar en el que te encuentres, y ver listados como los mostrados o también en forma de mapa como este que te dejamos a modo de ejemplo:
Gasolina 95
- Ballenoil. Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1.589 €/l.
- Petroprix. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.589 €/l.
- Ballenoil. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.589 €/l.
- Ballenoil. Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,9. Precio: 1.619 €/l.
- Plenergy. Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 60. Precio: 1.619 €/l.
- Gasexpress. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 3. Precio: 1.619 €/l.
- Petroprix. Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: 1.619 €/l.
- Ballenoil. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 5. Precio: 1.619 €/l.
- Supeco. Alcalá de Henares. Polígono La Garena, Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.619 €/l.
- Ballenoil. Alcalá de Henares. Calle Varsovia, 2. Precio: 1.619 €/l.
- Lavaplus. Alcalá de Henares. Carretera de Ajalvir, 3. Precio: 1.619 €/l.
- Plenergy. Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 9. Precio: 1.619 €/l.
- Ballenoil. Alcalá de Henares. Calle Antonio Suárez, 4. Precio: 1.629 €/l.
- Olanca. Las Nieves. Avenida de las Nieves, 5. Precio: 1.639 €/l.
- Área 117 – Valdemoro. Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: 1.639 €/l.
- E.S. El Álamo, S.L.. El Álamo. Carretera M-404, km 3,640. Precio: 1.649 €/l.
- Las Palmeras. Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: 1.649 €/l.
- Energy. Alcalá de Henares. Calle Perú, 31. Precio: 1.649 €/l.
- Super Gasoil 2016 S.L.. Villaconejos. Camino de la Cooperativa, 2. Precio: 1.649 €/l.
- Ballenoil. Las Rozas de Madrid. Calle Cabo Rufino Lázaro, 7. Precio: 1.655 €/l.
- Gasóleos Torres Low Cost 24H. Torres de la Alameda. Calle Madrid, 46. Precio: 1.655 €/l.
- Ballenoil. Majadahonda. Calle Cereza, 4. Precio: 1.655 €/l.
- Ballenoil. Pozuelo de Alarcón. Carretera Pozuelo-Majadahonda, km 2. Precio: 1.655 €/l.
- Petroprix. Majadahonda. Calle Barbero de Sevilla, 2. Precio: 1.655 €/l.
- Ballenoil. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.659 €/l.
Gasolina 98
- E.Leclerc. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.749 €/l.
- Loucos A.S. El Toro. Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,230. Precio: 1.755 €/l.
- Alcampo. Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.759 €/l.
- Alcampo. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.769 €/l.
- Alcampo. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: 1.799 €/l.
- Alcampo. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.799 €/l.
- Confor Auto. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.805 €/l.
- Confort Auto. La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: 1.819 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. C.C. Loranca, Avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.847 €/l.
- Alcampo. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.847 €/l.
- Alcampo. Colmenar Viejo. C.C. Alcampo, Calle Tejera, 2. Precio: 1.849 €/l.
- Merodio. Colmenar Viejo. Calle Cerro San Pedro, 4. Precio: 1.859 €/l.
- Avia. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.869 €/l.
- Avia. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,900. Precio: 1.869 €/l.
- Shell. Alcorcón. Calle Polvoranca, 158. Precio: 1.869 €/l.
- SPA360. Madrid. Avenida de la Albufera, 89. Precio: 1.870 €/l.
- Q8. Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: 1.879 €/l.
- Super Oil. Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: 1.879 €/l.
- Shell. Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,100. Precio: 1.879 €/l.
- Shell Ricardo Tormo 365. Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: 1.879 €/l.
- Shell. Fuente el Saz de Jarama. Carretera M-117, km 3,100. Precio: 1.899 €/l.
- Galp. Navalcarnero. Polígono Alparache, s/n. Precio: 1.909 €/l.
- BP E.S. La Pocilla Galapagar. Galapagar. Calle Guadarrama, 70. Precio: 1.914 €/l.
- Galp. Alcalá de Henares. Vía Complutense, esquina Calle Ávila. Precio: 1.919 €/l.
- BP Dualez 365. El Álamo. Carretera M-404, km 4,950. Precio: 1.919 €/l.
Diésel
- Alcampo. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.549 €/l.
- Ballenoil. Alcalá de Henares. Calle Varsovia, 2. Precio: 1.549 €/l.
- Alcampo. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: 1.559 €/l.
- Ballenoil. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.599 €/l.
- Family Energy. Leganés. Calle Isaac Peral, 12. Precio: 1.609 €/l.
- Alcampo. Colmenar Viejo. C.C. Alcampo, Calle Tejera, 2. Precio: 1.617 €/l.
- Ballenoil. Colmenar Viejo. Calle del Tomillo, 4. Precio: 1.617 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.619 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.619 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. C.C. Loranca, Avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.619 €/l.
- Gasoelectric Low Cost. Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: 1.619 €/l.
- Alcampo. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.619 €/l.
- T9. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 31. Precio: 1.627 €/l.
- T9. Fuenlabrada. Carretera M-506, km 16,300. Precio: 1.627 €/l.
- T9. Móstoles. Calle Moraleja de Enmedio, 6. Precio: 1.627 €/l.
- Alcampo. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.629 €/l.
- T9. Humanes de Madrid. Calle Tenerife, 2. Precio: 1.629 €/l.
- Alcampo. Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.639 €/l.
- Beroil. Móstoles. Calle de Simón Hernández, 73. Precio: 1.639 €/l.
- Carbugal Fuenlabrada. Fuenlabrada. Calle Arganza, 5. Precio: 1.639 €/l.
- Shell. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 110. Precio: 1.639 €/l.
- Gasexpress. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 3. Precio: 1.647 €/l.
- Lavaplus. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.647 €/l.
- Lavaplus. Alcalá de Henares. Carretera de Ajalvir, 3. Precio: 1.647 €/l.
- T9. Pinto. Calle Pablo Picasso, s/n. Precio: 1.648 €/l.