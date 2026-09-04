Llega el viernes y son muchos los conductores que no sólo regresan tienen que ir a trabajar, sino que otros muchos se preparan para el fin de semana, o tal vez para ir de compras por la vuelta al cole. Por todo ello, seguro que saber el precio de la gasolina hoy viernes 4 de septiembre en Madrid y no sólo eso, sino también dónde se ubican las gasolineras más baratas tanto en la capital como en municipios cercanos.

Sabemos que dependiendo del lugar donde repostemos, podemos ahorrar algunos céntimos, que traducido en un depósito lleno pueden suponer euros y más en este mes de septiembre, en el que la rebaja del combustible ha pasado de diez a cinco céntimos el litro. Veamos entonces cuáles son los datos que reportan las gasolineras al Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica para este viernes 4 de septiembre y en el caso concreto de Madrid.

Precio de la gasolina hoy 4 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Dónde están las gasolineras más baratas hoy viernes en Madrid y alrededores a partir de los datos del Geoportal.

Si deseas hacer tu propia consulta, puedes hacerlo entrando en el Geoportal y filtrar los resultados a partir del lugar en el que te encuentres, y ver listados como los mostrados o también en forma de mapa como este que te dejamos a modo de ejemplo:

Gasolina 95

Ballenoil . Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1.589 €/l .

. Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: . Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.589 €/l .

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.589 €/l .

. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: . Ballenoil . Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,9. Precio: 1.619 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,9. Precio: . Plenergy . Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 60. Precio: 1.619 €/l .

. Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 60. Precio: . Gasexpress . Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 3. Precio: 1.619 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 3. Precio: . Petroprix . Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: 1.619 €/l .

. Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: . Ballenoil . Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 5. Precio: 1.619 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 5. Precio: . Supeco . Alcalá de Henares. Polígono La Garena, Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.619 €/l .

. Alcalá de Henares. Polígono La Garena, Avenida de Europa, s/n. Precio: . Ballenoil . Alcalá de Henares. Calle Varsovia, 2. Precio: 1.619 €/l .

. Alcalá de Henares. Calle Varsovia, 2. Precio: . Lavaplus . Alcalá de Henares. Carretera de Ajalvir, 3. Precio: 1.619 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera de Ajalvir, 3. Precio: . Plenergy . Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 9. Precio: 1.619 €/l .

. Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 9. Precio: . Ballenoil . Alcalá de Henares. Calle Antonio Suárez, 4. Precio: 1.629 €/l .

. Alcalá de Henares. Calle Antonio Suárez, 4. Precio: . Olanca . Las Nieves. Avenida de las Nieves, 5. Precio: 1.639 €/l .

. Las Nieves. Avenida de las Nieves, 5. Precio: . Área 117 – Valdemoro . Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: 1.639 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: . E.S. El Álamo, S.L. . El Álamo. Carretera M-404, km 3,640. Precio: 1.649 €/l .

. El Álamo. Carretera M-404, km 3,640. Precio: . Las Palmeras . Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: 1.649 €/l .

. Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: . Energy . Alcalá de Henares. Calle Perú, 31. Precio: 1.649 €/l .

. Alcalá de Henares. Calle Perú, 31. Precio: . Super Gasoil 2016 S.L. . Villaconejos. Camino de la Cooperativa, 2. Precio: 1.649 €/l .

. Villaconejos. Camino de la Cooperativa, 2. Precio: . Ballenoil . Las Rozas de Madrid. Calle Cabo Rufino Lázaro, 7. Precio: 1.655 €/l .

. Las Rozas de Madrid. Calle Cabo Rufino Lázaro, 7. Precio: . Gasóleos Torres Low Cost 24H . Torres de la Alameda. Calle Madrid, 46. Precio: 1.655 €/l .

. Torres de la Alameda. Calle Madrid, 46. Precio: . Ballenoil . Majadahonda. Calle Cereza, 4. Precio: 1.655 €/l .

. Majadahonda. Calle Cereza, 4. Precio: . Ballenoil . Pozuelo de Alarcón. Carretera Pozuelo-Majadahonda, km 2. Precio: 1.655 €/l .

. Pozuelo de Alarcón. Carretera Pozuelo-Majadahonda, km 2. Precio: . Petroprix . Majadahonda. Calle Barbero de Sevilla, 2. Precio: 1.655 €/l .

. Majadahonda. Calle Barbero de Sevilla, 2. Precio: . Ballenoil. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.659 €/l.

Gasolina 98

E.Leclerc . Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.749 €/l .

. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: . Loucos A.S. El Toro . Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,230. Precio: 1.755 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,230. Precio: . Alcampo . Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.759 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.769 €/l .

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: 1.799 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: . Alcampo . Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.799 €/l .

. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: . Confor Auto . Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.805 €/l .

. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: . Confort Auto . La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: 1.819 €/l .

. La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. C.C. Loranca, Avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.847 €/l .

. Fuenlabrada. C.C. Loranca, Avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.847 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: . Alcampo . Colmenar Viejo. C.C. Alcampo, Calle Tejera, 2. Precio: 1.849 €/l .

. Colmenar Viejo. C.C. Alcampo, Calle Tejera, 2. Precio: . Merodio . Colmenar Viejo. Calle Cerro San Pedro, 4. Precio: 1.859 €/l .

. Colmenar Viejo. Calle Cerro San Pedro, 4. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.869 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4,900. Precio: 1.869 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,900. Precio: . Shell . Alcorcón. Calle Polvoranca, 158. Precio: 1.869 €/l .

. Alcorcón. Calle Polvoranca, 158. Precio: . SPA360 . Madrid. Avenida de la Albufera, 89. Precio: 1.870 €/l .

. Madrid. Avenida de la Albufera, 89. Precio: . Q8 . Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: 1.879 €/l .

. Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: . Super Oil . Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: 1.879 €/l .

. Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: . Shell . Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,100. Precio: 1.879 €/l .

. Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,100. Precio: . Shell Ricardo Tormo 365 . Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: 1.879 €/l .

. Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: . Shell . Fuente el Saz de Jarama. Carretera M-117, km 3,100. Precio: 1.899 €/l .

. Fuente el Saz de Jarama. Carretera M-117, km 3,100. Precio: . Galp . Navalcarnero. Polígono Alparache, s/n. Precio: 1.909 €/l .

. Navalcarnero. Polígono Alparache, s/n. Precio: . BP E.S. La Pocilla Galapagar . Galapagar. Calle Guadarrama, 70. Precio: 1.914 €/l .

. Galapagar. Calle Guadarrama, 70. Precio: . Galp . Alcalá de Henares. Vía Complutense, esquina Calle Ávila. Precio: 1.919 €/l .

. Alcalá de Henares. Vía Complutense, esquina Calle Ávila. Precio: . BP Dualez 365. El Álamo. Carretera M-404, km 4,950. Precio: 1.919 €/l.

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