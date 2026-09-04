La sede del PSOE de Estepona nunca tuvo una pintada de «TRAIDORES»: la fotografía estaba hecha con IA

La pintada que este jueves habría aparecido en la sede del PSOE de Estepona nunca existió. La imagen que mostraba la palabra «TRAIDORES» escrita sobre la puerta del local socialista había sido generada mediante Inteligencia Artificial y fue difundida como real antes de que se comprobara que la sede se encontraba completamente intacta.

La fotografía comenzó a circular durante la mañana y rápidamente se convirtió en una nueva denuncia de vandalismo contra los socialistas. La imagen mostraba la entrada de la sede del PSOE de Estepona con la palabra «TRAIDORES» en grandes letras sobre la puerta, en un contexto especialmente sensible después de que en las últimas horas se hubieran producido pintadas reales contra otras sedes socialistas de Andalucía, como, por ejemplo, en la de Úbeda (Jaén).

Sin embargo, la imagen no se correspondía con la realidad. Una comprobación posterior permitió constatar que la sede socialista de Estepona no presentaba ninguna pintada y que el mensaje que aparecía en la fotografía había sido incorporado mediante Inteligencia Artificial.

La secretaria general del PSOE de Estepona, Emma Molina, había recibido la fotografía a través de una persona de su confianza. Al encontrarse fuera de la localidad, dio por cierta la imagen y se hizo eco inicialmente del supuesto ataque.

Posteriormente, al comprobarse que la sede estaba intacta, los socialistas tuvieron que rectificar públicamente. La formación aseguró además que la rectificación no implica que no hayan sufrido anteriormente otros episodios de vandalismo o actos de acoso contra su sede.

Críticas del Partido Popular

El episodio también ha provocado críticas del Partido Popular. El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, ha reclamado disculpas a los socialistas después de que desde el PSOE se exigieran condenas públicas por un supuesto ataque que finalmente nunca se produjo.

De hecho, el propio PP de Málaga ha publicado un tuit en su perfil de la red social X en el que exigen «disculpas públicas a Josele Aguilar». Todo ello tras, a juicio de los populares, «hacer el ridículo al reclamar al PP que condenara un ataque inexistente basado en una imagen con IA». El propio Aguilar ha llegado incluso a eliminar la publicación que había realizado y en la que realizaba dicha petición al Partido Popular malagueño.