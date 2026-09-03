«TRAIDORES»: segunda sede del PSOE en Andalucía que amanece con pintadas en apenas 24 horas

La sede del PSOE de Estepona (Málaga) ha amanecido este jueves con una pintada en su puerta en la que puede leerse «TRAIDORES», un nuevo episodio de vandalismo contra una agrupación socialista en Andalucía apenas 24 horas después de que otra sede del partido, en Úbeda (Jaén), apareciera también con pintadas.

El mensaje ha sido plasmado directamente sobre la entrada de la sede socialista de Estepona y ha provocado la reacción del PSOE, que ha anunciado la presentación de una denuncia ante la Policía Nacional para tratar de esclarecer lo sucedido e identificar a los responsables.

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha condenado los hechos y ha defendido que «ninguna discrepancia política puede justificar estos comportamientos». El dirigente socialista también ha reclamado públicamente al PP de Málaga que condene el ataque.

Desde el PSOE de Estepona han calificado de «rotundamente condenables» los hechos y han advertido de que no sería la primera vez que su agrupación sufre actos de este tipo. Según los socialistas, anteriormente ya habían aparecido pintadas y se habían producido episodios como escupitajos o lanzamientos de huevos contra la sede.

Sin embargo, consideran que lo ocurrido ahora «supone un paso más» y hablan de una escalada que, a su juicio, no puede normalizarse. La formación ha señalado además que existen cámaras de seguridad en la zona que podrían resultar determinantes para identificar a quienes realizaron la pintada.

«Que te vote Mohamed VI»

El episodio de Estepona se produce un día después de que la sede del PSOE de Úbeda amaneciera también con una pintada de marcado contenido político. En aquella ocasión, el mensaje escrito en el exterior de la agrupación socialista jiennense era «Que te vote Mohamed VI», en referencia al rey de Marruecos.

La sucesión de ambos episodios en sedes socialistas andaluzas se produce además después de las movilizaciones celebradas este miércoles en apoyo de Ceuta. Precisamente, el PSOE de Estepona ha explicado que varios de sus militantes estuvieron presentes en la manifestación celebrada en defensa de la ciudad autónoma, aunque decidió no difundir imágenes ni mensajes sobre su participación para evitar politizar una situación que considera especialmente sensible.

Los socialistas esteponeros han insistido en que participar en una manifestación, expresar una opinión o discrepar políticamente no puede servir para justificar ataques contra una sede política. «La intimidación y el vandalismo no pueden convertirse en una forma de expresar el desacuerdo político», han señalado.