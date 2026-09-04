La AEMET y las cabañuelas de Jorge Rey coinciden: esta es la fecha del cambio de tiempo que llegará a España

España afronta los primeros días de septiembre con temperaturas más propias del pleno verano que del comienzo del otoño. Después de un episodio de calor que llevará los termómetros hasta los 43 grados en algunos puntos, la situación meteorológica cambiará durante la próxima semana. Jorge Rey, a través de sus predicciones basadas en las cabañuelas, sitúa alrededor del miércoles 9 de septiembre uno de los principales giros del tiempo, mientras que las previsiones meteorológicas de la AEMET también apuntan a un descenso de las temperaturas tras el episodio cálido.

El calor todavía no termina

Antes del cambio, España tendrá que soportar varios días de temperaturas extraordinariamente elevadas. La AEMET ha advertido de un episodio de calor que afecta especialmente a la península y Baleares, con valores que pueden superar los 40 grados en diferentes zonas. La situación está relacionada con la entrada de una masa de aire muy cálida y con una configuración atmosférica que favorece temperaturas excepcionalmente altas para estas fechas.

Jorge Rey también señala que el calor será el protagonista durante estos primeros días de septiembre, pero considera que el escenario comenzará a cambiar a partir de la próxima semana. En su previsión, el miércoles 9 de septiembre sería una fecha especialmente destacada, con más nubosidad, viento, lluvias y una bajada de las temperaturas, sobre todo en el norte. El propio Jorge Rey matiza que no se trataría todavía de la llegada definitiva del frío.

Lluvias y viento ganarán protagonismo

La previsión difundida por Jorge Rey apunta a que el cambio se percibirá primero con mayor claridad en el norte de España. El aumento de la nubosidad y la entrada de precipitaciones supondrían un contraste notable después de varios días dominados por el calor y los cielos despejados. Además, el viento adquiriría mayor protagonismo y las temperaturas se alejarían de los valores extraordinariamente altos registrados durante el episodio actual.

La predicción oficial ofrece un escenario compatible con un cambio de temperaturas, pero no permite afirmar que el frío vaya a instalarse definitivamente. La AEMET trabaja con modelos meteorológicos y predicciones probabilísticas y, para septiembre, octubre y noviembre de 2026, prevé temperaturas en el tercil superior con alta probabilidad en toda España. Es decir, el otoño apunta a ser, en conjunto, más cálido de lo habitual, aunque pueda haber episodios puntuales de descenso térmico.

En cuanto a las precipitaciones, la AEMET sí observa una mayor probabilidad de que se sitúen en el tercil superior durante el trimestre en el noroeste peninsular, la vertiente mediterránea y Baleares. Esto encaja parcialmente con el escenario de mayor inestabilidad previsto para las próximas semanas, aunque una predicción estacional no puede determinar con precisión qué día llegará una borrasca concreta.