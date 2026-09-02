La AEMET y Jorge Rey avisan del extremo cambio de tiempo que llegará a España en septiembre

Septiembre ha comenzado en España con temperaturas más propias del pleno verano que del final de la estación. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha advertido de un importante episodio de calor que dejará valores de hasta 40 ºC y que podría alcanzar los 43 ºC en algunos puntos del sur peninsular. Al mismo tiempo, Jorge Rey ha vuelto a poner el foco en lo que puede ocurrir durante las próximas semanas y sus cabañuelas apuntan a un cambio de tiempo con lluvias y tormentas. Dos predicciones que dibujan un mes de septiembre marcado primero por el calor y después por una posible evolución hacia una mayor inestabilidad.

El calor se dispara

La AEMET prevé un ascenso muy acusado de las temperaturas durante los primeros días de septiembre debido a la entrada y permanencia de una masa de aire cálido, seco y con polvo en suspensión. El episodio afecta especialmente al interior de la península y al sur, donde los termómetros pueden alcanzar valores extraordinariamente altos para estas fechas. Algunas previsiones sitúan los máximos alrededor de los 42-43 ºC en el valle del Guadalquivir, mientras otras zonas del centro y norte también registrarán temperaturas cercanas o superiores a los 35 ºC.

El episodio no se limita a las horas centrales del día. La persistencia del aire cálido favorecerá también noches tropicales en numerosos puntos, dificultando la recuperación de las temperaturas después de las jornadas de calor. Además, la presencia de polvo en suspensión puede empeorar la calidad del aire y la situación meteorológica eleva el riesgo de incendios forestales, especialmente en territorios que llegan a septiembre después de un verano extraordinariamente cálido y seco. La AEMET mantiene sus sistemas de avisos para informar de los fenómenos adversos previstos.

Jorge Rey mira más allá

Mientras la predicción oficial se centra en los próximos días, Jorge Rey ha difundido sus previsiones para el comienzo del otoño a partir de las tradicionales cabañuelas. El joven burgalés apunta a un septiembre con una evolución hacia un tiempo más inestable, con posibilidad de lluvias, tormentas y episodios de mayor actividad atmosférica. Sus predicciones han generado interés en los últimos años, especialmente cuando anticipan cambios bruscos después de periodos prolongados de calor.

Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre ambas previsiones. Las cabañuelas forman parte de una tradición popular, pero no constituyen un método reconocido científicamente para elaborar predicciones meteorológicas. Por ello, sus pronósticos no deben confundirse con los modelos numéricos utilizados por organismos como AEMET. En este caso, además, no existe contradicción entre anunciar calor durante los primeros días de septiembre y plantear posteriormente un cambio de patrón, ya que ambas cosas se refieren a escalas temporales diferentes.