El fenómeno ‘El Niño’ se aproxima a España: así será el otoño de 2026, con lluvias, DANAS y temperaturas por encima de lo habitual

Así será el otoño de 2026, con lluvias, DANAs y temperaturas por encima de lo habitual, el fenómeno de El Niño se aproxima con fuerza a España. Será mejor que nos preparemos para unas temperaturas de lluvias que puede estar por encima de lo que estamos acostumbrados. Después de un verano especialmente peligroso lo que nos espera es un destacado cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno, en estas próximas jornadas.

Este otoño puede ser uno de los que se convertirá en uno de los más intensos que existen. Sin duda alguna, después de un verano en el que las altas temperaturas se han acabado convirtiendo en las grandes protagonistas de estas jornadas que tenemos por delante. En estos días en los que quizás tendremos que ver llegar un destacado cambio de tendencia que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración. Un cambio de ciclo que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener en mente. Este fenómeno traerá un otoño 2026 que no vamos a olvidar fácilmente.

El Niño se aproxima a España

Este fenómeno con nombre propio que llega a España, puede cambiarlo todo, lo hará de tal forma que tocará saber en estos días que es lo que nos estará esperando en estas jornadas. Un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver.

Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que quizás tocará ver qué puede pasar en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a visualizar. Estaremos muy pendientes de un cambio de tendencia que hasta la fecha no sabíamos que podríamos visualizar.

Este tiempo que nos estará esperando puede tener un origen de lo más intenso y sin duda alguna, se convertirá en el mejor aliado de unos cambios que puede ser el que nos afectará de lleno. Un giro radical que, sin duda alguna, deberemos tener en mente y que, puede convertirse en una pesadilla.

El Niño siempre supone un giro radical respecto lo que tenemos atrás, pero cuidado, porque lo que puede pasar en breve. Por lo que, quizás hasta la fecha desconocíamos por delante. Los científicos no dan crédito ante lo que nos espera en estos días.

Así será el otoño de 2026, con lluvias, DANAs y temperaturas por encima de lo habitual

Temperaturas por encima de lo habitual, el otoño 2026 llega con lluvias, DANAs y un cambio de tiempo que asusta a los expertos. Lo hace de tal forma que deberemos estar preparados para ver llegar un giro radical en el tiempo que puede ser clave que tengamos en consideración. Desde la AEMET han empezado a lanzar las primeras alertas.

Tal y como nos alertan desde Meteored: «El Niño es un ciclo climático natural que ocurre cada pocos años donde el Pacífico tropical se calienta por encima de su promedio. Durante condiciones neutrales, los vientos alisios empujan agua cálida hacia el oeste desde América del Sur hasta Australia. Estos vientos se debilitan bajo El Niño, manteniendo el agua cálida hacia el este».

Siguiendo con la misma explicación: «Las fuertes lluvias se alejan de Indonesia hacia el Pacífico central, lo que provoca sequía en el Pacífico occidental. Esto debilita aún más los vientos alisios, lo que permite que el fenómeno de El Niño permanezca durante uno o dos años seguidos. Los efectos de El Niño se pueden sentir en todo el planeta. Cole dice: «La pregunta no es si el actual El Niño va a ocurrir, sino qué tan grave será y qué tan importantes serán sus impactos. Este evento se superpone al calentamiento global, y es probable que sobrecargue el aumento de temperatura que normalmente veríamos debido a los gases de efecto invernadero. Hay pronósticos de que podríamos llegar a calentarnos hasta 1,7 o 1,8 ºC por encima de las temperaturas preindustriales, que es bastante más que el récord actual».

Lo peor puede estar por llegar: «Los eventos de El Niño intensos ocurren cada pocos años, por lo que el equipo se centró en muestras de sedimentos que abarcaban al menos 20 años. Midieron la proporción de estroncio y calcio en los esqueletos de coral, un indicador directamente relacionado con la temperatura a la que creció el coral, y luego contrastaron las mediciones con las proporciones de isótopos de oxígeno. Examinaron las proporciones de una zona donde El Niño tiene efectos especialmente fuertes y descubrieron que los eventos de El Niño intensos se concentraban en los últimos 40-50 años. Los investigadores utilizaron modelos climáticos basados en registros históricos de erupciones volcánicas y actividad solar en los últimos mil años. Buscaron señales de que sólo fuerzas naturales estaban en juego en estos cambios extremos, pero nada se acercó. Cole afirma: “El Niño es una fuente muy importante de fenómenos climáticos extremos, por lo que si se intensifica, sus impactos también se agravan, como las sequías, las inundaciones, los incendios forestales y la inseguridad alimentaria. […] Creemos que el calentamiento global está intensificando El Niño, y si esto es cierto, entonces prevemos fenómenos climáticos extremos más adversos que amplificarán las pérdidas ecológicas, de infraestructura y humanas».