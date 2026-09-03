Las cabañuelas de Jorge Rey coinciden con la AEMET sobre cuándo acaba el verano y llega el frío definitivamente

El verano todavía no ha terminado y España acaba de afrontar un nuevo episodio de temperaturas extraordinariamente altas. Sin embargo, las previsiones para las próximas semanas apuntan hacia un cambio progresivo del tiempo. Jorge Rey, conocido por sus predicciones basadas en las tradicionales cabañuelas, sitúa la segunda mitad de septiembre como un periodo clave para la llegada de la inestabilidad y el inicio del cambio hacia el otoño. La AEMET también contempla un otoño cálido, pero con una mayor probabilidad de precipitaciones en varias zonas del país.

El calor todavía tiene recorrido

El comienzo de septiembre está demostrando que el verano no tiene intención de marcharse de golpe. La Agencia Estatal de Meteorología ha advertido de un episodio de temperaturas muy elevadas, con valores que pueden alcanzar los 40-43 grados en puntos del sur peninsular. El ascenso llega después de un verano extraordinariamente cálido, que ha dejado registros históricos en diferentes puntos de España.

Jorge Rey ya había señalado en sus predicciones para septiembre que los primeros días del mes todavía estarían marcados por temperaturas relativamente elevadas. Sin embargo, su previsión apunta a un cambio progresivo durante la segunda mitad del mes. Según sus pronósticos, entre el 15 y el 24 de septiembre podrían aumentar las lluvias, especialmente en el norte y el noreste, mientras que el cambio más evidente hacia condiciones otoñales se produciría entre el 25 y el 30.

La AEMET también espera un otoño húmedo

La predicción oficial presenta un escenario diferente al de un simple desplome térmico. La AEMET señala que durante septiembre, octubre y noviembre de 2026 existe una alta probabilidad de que las temperaturas medias se sitúen en el tercil superior en toda España, con una señal cálida especialmente marcada en el norte y este peninsular, Baleares y Canarias. Por tanto, el otoño no apunta a ser frío de forma generalizada.

Donde sí aparece una coincidencia más clara es en las precipitaciones. La agencia contempla una mayor probabilidad de lluvias por encima de lo habitual en el noroeste peninsular, la vertiente mediterránea y Baleares. Además, septiembre podría concentrar una anomalía de precipitación especialmente destacada en el Mediterráneo, mientras que durante octubre y noviembre la señal húmeda sería más importante en el noroeste.

Las previsiones de Jorge Rey también apuntan a un otoño con episodios de inestabilidad y lluvias importantes, especialmente a medida que avance la estación. Sus cabañuelas han señalado octubre y noviembre como meses potencialmente muy húmedos y han mencionado la posibilidad de episodios de DANA durante el otoño.