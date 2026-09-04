Tamara Gorro ha vuelto a ponerse delante de las cámaras después de varios meses alejada del foco mediático. La influencer, que decidió desconectar de las redes sociales durante una etapa complicada y tras su ingreso, ha reaparecido públicamente para tranquilizar a todos aquellos que durante este tiempo han estado pendientes de su estado.

«Había que volver a la realidad», ha reconocido Tamara durante su conversación con los medios. Visiblemente más tranquila, aunque dejando claro que su recuperación todavía no ha terminado, la colaboradora ha asegurado que se encuentra mejor. «Sí, sí, claro», ha respondido cuando le preguntaban si podía tranquilizar a su conocida familia virtual.

Gorro ha explicado que continúa apartada de las redes y que incluso las tiene desinstaladas. Una decisión que tomó para poder centrarse en sí misma y afrontar estos meses con mayor calma. «No eran momentos buenos desde hace meses», ha confesado, dejando claro que todavía queda camino por recorrer, aunque su evolución es positiva.

«Queda todavía, para qué mentir», ha reconocido. Su prioridad, según sus propias palabras, es recuperarse porque de su bienestar depende también el de sus hijos. «Si yo no estoy bien, mis hijos no lo están», ha afirmado.

Durante este tiempo, Tamara también ha podido disfrutar de unos días en Ibiza, aunque reconoce que no lo ha vivido como en otras ocasiones. Ahora, con la vuelta al colegio de sus hijos, ha decidido comenzar poco a poco a recuperar su rutina.

Tamara Gorro niega un conflicto con Fran Rivera

Uno de los asuntos que inevitablemente salió durante la conversación fue la polémica surgida a raíz de las informaciones sobre unas supuestas advertencias de Francisco Rivera a su hermano Cayetano respecto a su relación con Tamara. La influencer ha reaccionado con sorpresa y ha negado tener ningún tipo de problema con el torero. «Yo no tengo problema con nadie, con nadie», ha sentenciado.

Tamara ha evitado entrar en cuestiones familiares que considera que no le corresponden, especialmente cuando se le preguntó por la relación entre Francisco y Cayetano Rivera. «Lo que es mío puedo hablarte y de lo que no es mío no lo haré nunca», ha explicado.

Sobre su relación con Cayetano, ha preferido mantener la máxima discreción y dejar claro que no piensa convertir su vida privada en un asunto público. «Mi vida la llevo yo y no tengo que estar aireando nada», ha afirmado.

Sus palabras sobre Lucía Rivera

También ha tenido palabras para Lucía Rivera, hija de Cayetano, con quien Tamara mantiene una relación especialmente cercana. La influencer no ha dudado en deshacerse en elogios hacia la joven. «Es un tesoro de niña», aseguraba, antes de destacar su carácter independiente, su capacidad de trabajo y la manera en la que lucha por sus objetivos. Tamara ha confesado además sentir un cariño enorme por ella: «A Lucía la quiero un montón».

Después de meses de incertidumbre y silencio, Tamara Gorro afronta ahora una nueva etapa. Todavía no sabe cuándo regresará definitivamente a las redes o a sus compromisos profesionales, pero tiene claro el objetivo: recuperarse completamente y volver a disfrutar de su vida junto a sus hijos y su entorno más cercano. «Todo va a ir perfecto. Todo tiene que estar mal para luego estar bien», ha concluido con optimismo.