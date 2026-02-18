La curiosa expresión valenciana que nadie entiende en el resto de España: parece una escena surrealista

En la Comunidad Valenciana tienen expresiones únicas hasta para el invierno, pero hay una en concreto a la hora de comer que desconcierta a todos los españoles. Ellos no ponen la mesa, los valencianos paran la mesa.

Para quien no esté acostumbrado a la expresión, parece una escena surrealista. Sin embargo, parar la mesa es una frase muy común en la capital del Turia, sobre todo entre los que hablan valenciano a diario.

El motivo es que traducen al castellano parar la mesa directamente del valenciano parar la taula. Una locución que realmente equivale a poner la mesa. Y es que en muchas lenguas romances parar tiene doble significado.

La expresión valenciana para poner la mesa que desconcierta a todos los españoles

La expresión procede del verbo parar, que en valenciano, al igual que en otras lenguas romances, no sólo significa detener, sino también preparar o disponer algo. Según el diccionario normativo del valenciano, parar la taula se utiliza para indicar la acción de preparar la mesa para una comida.

Es una construcción totalmente correcta y asentada en el habla coloquial si hablamos en valenciano. De hecho, en muchas casas valencianas no se dice poner la mesa, sino exclusivamente parar la taula.

El problema surge cuando no estás familiarizado con el valenciano o si intentan traducirlo literalmente al español. Y es que en castellano el verbo parar rara se asocia a preparar algo.

Este matiz lingüístico explica por qué la expresión sorprende tanto fuera de la Comunitad Valenciana. Traducida palabra por palabra, puede inducir a error, pero dentro de su contexto tiene un significado claro y cotidiano.

Por qué nadie fuera de Valencia entiende la expresión ‘parar la mesa’

El desconcierto surge por la interferencia lingüística. En castellano, parar se asocia principalmente a detener un movimiento o frenar algo. Sin embargo, en valenciano y en catalán, el verbo tiene acepciones más amplias relacionadas con disponer o preparar.

Así, cuando un valenciano dice en castellano voy a parar la mesa, muchos lo interpretan como un uso incorrecto o un error gramatical, cuando en realidad se trata de una traducción directa de su lengua habitual.

Este fenómeno es frecuente en comunidades bilingües, donde determinadas estructuras pasan de una lengua a otra de forma natural. Con el tiempo, estas expresiones se integran en el habla cotidiana, aunque sigan llamando la atención fuera de su territorio de origen.

Otra expresión valenciana que el resto de españoles no comprende

El habla de los valencianos está repleta de expresiones que el resto de españoles no entiende, pero otra de las más curiosas se produce a la hora de despedirse. Adiós no es la opción favorita.

Aunque parezca el saludo de un indio americano, la realidad es que au es la versión breve de adeu (adiós en valenciano). Si te fijas, todo el mundo la utiliza.

De hecho, un aspecto muy curioso es que la palabra au sí que está recogida como sinónimo de adeu (adiós) en el Diccionario Normativo Valenciano. En las definiciones se puede entender por qué los valencianos la usan tanto: sirve para todo.

Por ejemplo, un valenciano puede decir au para despedirse, pero también para saludar a alguien. También se utiliza para ponerse en marcha; en este caso equivaldría a un vamos.

Por si fuera poco, otro uso posible es para zanjar una discusión o si quieres cambiar de tema. Todo eso con dos letras que, además, también se pueden traducir como ave (au).