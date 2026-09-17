Los psicólogos expertos coinciden: las 4 frases que confirman que en tu relación ya no hay amor, sólo cariño

El «Informe sobre la felicidad en las relaciones románticas», elaborado por Unobravo en 2026, refleja que, al describir cómo se sienten en su relación de pareja, sólo el 17,4 % de los participantes aseguró sentirse extremadamente feliz y seguro. Por su parte, el 47,8 % manifestó estar mayoritariamente feliz y mantener una relación estable. Sin embargo, un 19,7 % se mostró neutral, mientras que el 12,9 % reconoció sentirse infeliz y emocionalmente distante. Finalmente, el 2,2 % afirmó encontrarse en una situación de «extrema infelicidad» o incluso dentro de una relación que considera tóxica.

Los datos reflejan una gran diferencia entre hombres y mujeres a la hora de valorar su bienestar dentro de la relación. Mientras que el 22 % de las mujeres afirma sentirse extremadamente feliz con su pareja, ninguno de los hombres encuestados se situó en esa categoría. En cambio, el 64 % de los hombres describió su relación como «mayoritariamente feliz», frente al 47,7 % de las mujeres.

Estas frases confirman que en una relación sólo queda cariño

La psicóloga Ana María Sepé, doctora en Psicología e investigadora en psicoanálisis, señala que «aunque la esperanza sea lo último que se pierde, en ocasiones también es necesario soltarla para actuar con realismo, reconocer cuándo no tiene sentido seguir insistiendo y avanzar». Según ella, «a veces nos sentimos tan inseguros o con miedo de perder a alguien que perdemos la racionalidad de vista, y terminamos aferrándonos a una relación que ya no nos aporta bienestar ni tranquilidad, según recoge Jetss España.

‘Tú eres…’

Las discusiones son inevitables en cualquier relación. Las parejas pueden tener opiniones diferentes, enfadarse, defender posiciones opuestas y, en muchos casos, utilizar esos momentos de tensión para entenderse mejor. El verdadero problema comienza cuando los conflictos están dominados por gritos, desprecios, humillaciones e insultos. Cuando éstos aparecen de manera reiterada, no son simplemente una reacción de enfado, sino un indicio de desprecio, frustración acumulada o pérdida de consideración hacia la pareja. Sentir enfado de vez en cuando es normal, pero una relación saludable no debería basarse en despreciar, ridiculizar o utilizar las palabras deliberadamente para causar daño.

‘Somos muy diferentes’

Durante las primeras etapas de una relación, las diferencias entre dos personas pueden resultar atractivas. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, la convivencia permite observar cuánto pesan realmente.Ana María Sepé explica que la incompatibilidad dentro de una pareja puede comenzar manifestándose mediante el alejamiento emocional y terminar provocando insatisfacción. Cuando una persona repite que «somos muy diferentes», quizá esté intentando poner palabras a un distanciamiento emocional que crece con el tiempo.

La creencia de que «los opuestos se atraen» está muy extendida, pero las diferencias no siempre son suficientes para mantener una relación estable a largo plazo. Dos personas pueden convivir perfectamente cuando existe respeto, capacidad de adaptación y disposición para encontrar puntos de encuentro. El problema aparece cuando las discrepancias afectan a valores fundamentales y la convivencia termina convirtiéndose en una negociación constante que genera cansancio y frustración.

‘No tengo tiempo’

La falta de tiempo es una de las justificaciones más habituales cuando el amor se transforma en cariño. Es cierto que la vida adulta está llena de obligaciones, pero, dentro de una relación, la manera en que una persona organiza su tiempo también puede mostrar cuáles son sus prioridades. Cuando alguien nunca encuentra un momento, no trata de reorganizarse, no propone alternativas y siempre está demasiado ocupado, quizá el verdadero problema no se encuentre sólo en su agenda.

Escuchar constantemente «no tengo tiempo» puede resultar especialmente doloroso cuando existe una aparente contradicción: para la pareja no hay tiempo, pero sí lo hay para otras cuestiones. Quedar con amigos, dedicar varias horas a la semana a una afición o realizar determinados planes puede parecer prioritario mientras la relación queda relegada a un segundo plano. Esto no significa que una persona tenga que renunciar a su independencia o dejar de lado su propia vida. De hecho, conservar espacios individuales es importante dentro de una relación equilibrada. La señal de alarma aparece cuando la falta de tiempo se convierte en una conducta habitual.

‘Estoy aburrido’

Ninguna relación puede mantener una gran intensidad emocional durante todo el tiempo. La monotonía forma parte de la convivencia, y siempre hay momentos en los que ninguna de las dos personas tenga ganas de hacer grandes planes. La preocupación aparece cuando esa falta de motivación se prolonga durante mucho tiempo y termina afectando prácticamente a todas las actividades relacionadas con la pareja.

En este contexto, el abandono silencioso de la pareja hace referencia a un proceso de distanciamiento emocional progresivo y difícil de detectar, en el que uno o ambos miembros dejan gradualmente de dedicar tiempo y esfuerzo a la relación, evitando la comunicación y los planes compartidos, pero sin expresar abiertamente lo que ocurre. De este modo, la rutina y los gestos mecánicos terminan sustituyendo a una conexión auténtica, basada en compartir emociones, mostrar interés y escuchar de forma sincera al otro.