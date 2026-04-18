El hijo del multimillonario ‘woke’ George Soros acompaña a Sánchez en la cumbre de líderes comunistas de Barcelona

El millonario Alexander Soros, hijo de George Soros y presidente de la Open Society Foundations, ha acompañado este fin de semana a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, durante la cumbre izquierdista Global Progressive Mobilisation celebrada en Barcelona. «Fue un honor dar la bienvenida a tantos líderes y defensores increibles en Barcelona para inaugurar la Cumbre Global Progressive, una reunión de primera clase que reunió a miles de 100 países y organizaciones. Por primera vez, socios de la Alianza Progresista, Progreso Global y el Partido Socialista Europeo se unieron bajo un mismo techo», ha dicho el magnate woke en una publicación.

Entre las imágenes compartidas por el hijo de George Soros se le puede ver junto a un Pedro Sánchez muy sonriente. Y no es la primera vez que el presidente de Open Society muestra su simpatía por el líder del Ejecutivo, con el que, de hecho, se ha reunido en varias ocasiones.

El pasado 3 de marzo, poco después de que comenzara la guerra de Irán y Sánchez criticara a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, por la ofensiva contra la dictadura de los ayatolás, Soros salió en defensa del presidente español. «¿Por qué no se plantan más europeos ante una guerra ilegal? ¡Lo mismo ocurre con Canadá! Dan bonitos discursos en conferencia, pero hace poco. ¡España se está convirtiendo en el líder del mundo libre», dijo Soros en aquella ocasión, en la que salió en defensa de Sánchez.

El presidente del Gobierno ha clausurado este sábado la cumbre de izquierdas, en la que han estado presentes Claudia Sheinbaum, presidenta de México, Gustavo Petro, presidente de Colombia, y Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil. Sánchez, en su discurso de clausura, ha apelado al «orgullo» de la izquierda ante una derecha y ultraderecha que, según él, infunden pesimismo y desesperanza.

Sánchez ha proclamado el fin de la «internacional ultraderechista» mientras se abraza al comunismo populista y autoritario. Sánchez pretende liderar el populismo global de izquierdas y pronostica el fin de los gobiernos de derechas: «Gritan porque saben que su tiempo se acaba».