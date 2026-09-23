Armando Palacio Valdés, escritor asturiano candidato al premio Nobel: «La vida está hecha para obrar, y es tan corta, que si nos obstinamos en razonar cada uno de nuestros pasos, corremos el peligro de quedar inmóviles»

Armando Palacio Valdés dejó una advertencia que hoy suena casi terapéutica: la vida es demasiado corta para detenerse a razonar cada paso, porque ese hábito puede terminar paralizando a cualquiera. La frase pertenece a uno de los novelistas españoles más leídos de finales del siglo XIX, nacido en Asturias y candidato en dos ocasiones al Premio Nobel de Literatura.

Detrás de esa idea hay una biografía que la respalda con hechos, no solo con meras palabras. Cabe señalar que el propio autor pasó de la teoría literaria a la escritura constante, y esa decisión terminó marcando toda su carrera. Conocer su historia ayuda a entender por qué insistió tanto en advertir contra la parálisis del exceso de análisis.

¿Por qué Armando Palacio Valdés advirtió sobre pensar demasiado antes de actuar?

Armando Palacio Valdés nació en 1853 en Entralgo, un pequeño pueblo del concejo asturiano de Laviana, aunque se trasladó con su familia a Avilés antes de cumplir el año de vida.

Con la frase que se presenta en el título de este artículo, el escritor resumía una convicción que repitió de distintas formas a lo largo de su obra: dedicar demasiado tiempo a sopesar cada decisión termina por convertirse en la peor de las decisiones, porque la vida sigue avanzando mientras uno todavía delibera.

Y sin dudas, la idea encaja con la trayectoria de un hombre que empezó su carrera precisamente haciendo lo contrario: analizando la literatura ajena.

Llegó a Madrid en 1870 para estudiar Leyes y pronto se convirtió en crítico literario en la revista Europea, un oficio hecho de razonar sobre el trabajo de los demás en lugar de crear el propio.

Un asturiano que prefirió escribir antes que teorizar sobre la vida

En algún momento, Palacio Valdés dio el salto que su propia frase reclama: dejó de analizar la obra ajena y empezó a escribir la suya. Debutó como novelista en 1881 con El señorito Octavio, y apenas dos años después, Marta y María lo situó entre los autores más leídos de su generación, dentro de la corriente realista que dominaba la narrativa española de la época.

A partir de ahí no dejó de producir. Publicó una novela tras otra durante más de dos décadas, entre ellas La hermana San Sulpicio, La espuma o La aldea perdida, ambientada en su Asturias natal y dedicada a retratar cómo la industrialización arrasaba con la vida rural que él conoció de niño.

Aquella capacidad de mantenerse siempre en marcha, sin detenerse demasiado a dudar, terminó siendo su sello.

¿Qué nos impide hoy actuar sin quedar paralizados por el análisis?

La frase toca fibras sensibles a quien la lee más de un siglo después: ¿Cuántas decisiones importantes se posponen solo por seguir dándoles vueltas?

En este sentido, Palacio Valdés no despreciaba la reflexión, sino su exceso. Razonar tiene sentido hasta el punto en que empieza a sustituir a la acción misma, y ahí es donde advertía que se escondía el verdadero riesgo.

Entonces podría intuirse que la brevedad de la vida, para él, no era un lugar común, sino un argumento práctico.

Si el tiempo es limitado, cada minuto dedicado a dudar es un minuto que no se dedica a vivir. Una idea incómoda, sobre todo hoy, cuando la posibilidad de informarse y comparar antes de decidir parece infinita.

¿Qué queda hoy de Armando Palacio Valdés y de su frase sobre obrar?

El propio autor estuvo cerca de un reconocimiento mayor: fue candidato al Premio Nobel de Literatura en 1927 y 1928, después de una carrera que lo llevó también a ocupar un sillón en la Real Academia Española desde 1906, aunque no tomó posesión hasta 1920.

Murió en Madrid en enero de 1938, en plena Guerra Civil, ya bastante alejado del reconocimiento popular que tuvo en vida.

Para cerrar, cabe remarcar que esta cita sobre obrar y razonar no aparece con una referencia exacta de libro o capítulo en las recopilaciones que la citan hoy. Circula, como ocurre con buena parte de su legado, en webs de frases célebres sin edición crítica detrás.

Lo que sí quedó documentado es su propia obra: más de veinte novelas escritas en poco más de dos décadas, la prueba más literal de que él mismo cumplió su propia advertencia.