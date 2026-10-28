Ander Herrera explota contra las trampas del Manchester City: «Han hecho un daño irreparable y merecen una sanción gorda»

Ander Herrera ha explotado contra el Manchester City después de que la Premier League declarara culpable al club de cometer 115 irregularidades económicas entre 2009 y 2018. El centrocampista, que militó en el Manchester United entre 2014 y 2019, ha acusado al conjunto citizen de hacer un «daño irreparable» al fútbol inglés y ha pedido una sanción «gorda» para tratar de paliar las consecuencias de sus actos.

Una etapa en Manchester, la del futbolista del Real Zaragoza, que pudo haber contado con un título liguero en sus vitrinas. Ander Herrera ha incidido en que habría ganado una Premier League en la temporada 2017/18 si el máximo rival a nivel local de los Red Devils no hubiera incumplido las normas de fair play financiero de la competición. Aquella temporada, el ex futbolista de Athletic Club y PSG, entre otros, jugó a las órdenes de José Mourinho.

El técnico luso ya avisaba, como hizo durante su primera etapa en el Real Madrid con el FC Barcelona, de que algo raro sucedía con el Manchester City. Mou señaló el mérito del segundo puesto de los suyos porque nadie sabía qué estaba pasando detrás, ha recordado Ander Herrera. «Mou es como Los Simpson. Lo que dice, pasa. Y el ya sabía que algo estaba pasando…», ha desvelado el centrocampista sobre cómo anticipó Mourinho las irregularidades del equipo skyblue.

😡 Ander Herrera explota contra el City: «Mou es como lo Simpson, siempre pasa lo que dice. Decía que algo raro estaba pasando…» «Han manchado todo y el daño es irreparable. La sanción tiene que ser gorda» «No era normal, todos nos dábamos cuenta» Fuente: Camino de Mario https://t.co/MWlbVSZEyr — laSexta Deportes (@Sexta_Deportes) October 28, 2026

En una conversación con el ex futbolista Mario Suárez en El Camino de Mario, Ander Herrera no se ha guardado nada contra el eterno rival del Manchester United. «A mí me parece que hay que cumplir las normas. No era normal lo que pasaba, te dabas cuenta. No tenían la masa social detrás, pero gastaban como si la tuvieran…», ha explicado. El futbolista vasco ha centrado la crítica en los dirigentes del Manchester City, matizando que jugadores y entrenadores de aquella etapa tienen «todo el mérito de lo que han conseguido». Ander Herrera se pone en su piel para señalar, que el «estaría cabreado con los que mandaban porque han puesto en duda todo lo que han logrado».

Ander Herrera pide una gran sanción para el City

Pese a ser declarado culpable hace un mes por parte de la Premier League, el Manchester City aún no conoce cuál será su castigo. Entre las posibles sanciones que se barajan se incluyen un descenso de categoría, deducción de puntos, prohibición de fichar e, incluso, retirada de títulos pasados. Ander Herrera no ha entrado en detalles sobre qué tipo de castigo merece el City, pero sí ha pedido una sanción «gorda» por el «daño irreparable» que han hecho al resto de equipos ingleses.

El centrocampista ha puesto como ejemplo al Tottenham, que no entró en Champions durante tres temporadas, con su consecuente disminución de ingresos, por sólo una posición de diferencia. «Tiene que ser algo gordo, algo que genere un precedente para que el próximo que vaya a inflar los ingresos de una manera ilícita no lo haga», ha zanjado Ander Herrera.