‘Dibu’ Martínez sigue rabiando contra España por perder la final del Mundial: «Si jugamos hoy, les ganamos»

‘Dibu’ Martínez no acepta que España ganase a Argentina en la final del Mundial. El portero recordó cómo vivió el partido tres meses después y, aunque la albiceleste fue muy inferior a la selección de Luis de la Fuente, desde su perspectiva sigue considerando que «no era el rival más difícil y que Francia hubiese sido más peligrosa». Unas declaraciones que no han tardado en caldear el ambiente en redes sociales donde, una vez más, el guardameta sigue rabiando por haberse quedado a las puertas de levantar otra Copa del Mundo.

Desde hace años se conoce el carácter ganador y desafiante del ‘Dibu’ con Argentina. Un guardameta que siempre mostró frialdad en los momentos más tensos, pero que se resiste en reconocer que España les pasó por encima en la final. Es más, calificó que hoy en día podría ganar a la Roja si ellos quisieran: «A mí me daba más respeto la Francia de 2022 que la España de 2026. Venían de ser campeones, tenían una mejor edad, más experiencia en una final y por eso les tenía más respeto. España es buenísima, pero siento que si hoy les jugamos, les ganamos», declaró.

Dibu Martínez en Los Edul: “España es buenisima pero siento que si hoy les jugamos, les ganamos. Francia en 2022 me imponía más respeto que España en el Mundial”. https://t.co/10c3yheFi2 — Gastón Edul (@gastonedul) October 30, 2026

Una final de la que muchos argentinos insinuaron que hubo conspiraciones para que la albiceleste no volviera a ser campeona del mundo. Pero dicho rumor lo silenció Leo Messi el día de su despedia, reconociendo que España fue muy superior aquel partido: «El último Mundial fue demasiado por lo que me tocó vivir. Cumplimos mi sueño y el de todos siendo de nuevo campeones del mundo. Estuvimos muy cerca de ganarla de nuevo, pero no pudo ser. No pasó nada raro, como se dice», dijo en El Monumental.