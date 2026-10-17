Evacúan al ‘Dibu’ Martínez en camilla tras un fuerte choque contra un jugador del Everton

El Dibu Martínez ha sido evacuado en camilla después de sufrir un choque con Jarrad Brantwhaite en el Everton-Chelsea. El portero argentino salió a despejar de puños y se golpeó con el futbolista toffee, que buscaba el remate. El golpe obligó a que los servicios médicos le inmovilizaran y se lo llevaran en camilla, aunque no parece ser más que un aparatoso incidente, puesto que se marchó agitando los brazos y levantando el pulgar de una de sus manos.

Corría el minuto 66 del partido cuando el Dibu salió a por el esférico. Un centro aéreo que quiso despejar de puños. Sin embargo, se encontró con el central del Everton. El golpe fue de lo más aparatoso, quedando tendido sobre el césped. Eso sí, el guardameta estaba consciente pese al golpe. Las asistencias médicas entraron de inmediato al terreno de juego y tuvieron que atender a ambos. Eso sí, el defensa consiguió restablecerse y pudo continuar. No así un Martínez que tuvo que abandonar el partido.

🚨😟 ¡SUSTO CON EL DIBU MARTÍNEZ! El argentino tuvo que ser retirado en camilla tras un fuerte choque en el minuto 65. 🙏🇦🇷 Inmovilizado, pulgar arriba mientras abandonaba el campo para tranquilizar a todos #PremierLeagueDAZN⚽🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 https://t.co/ewSqLQINFS — DAZN España (@DAZN_ES) October 17, 2026

Nada más caer, Dibu movió el brazo y después se quedó inmóvil sobre el césped, junto al defensa del Everton, que también sufrió un severo golpe. El portero del Chelsea no pudo seguir, fue inmovilizado y llevado en camilla hacia fuera del estadio, donde continuaron atendiéndole. Eso sí, dejó tranquilos a los asistentes al partido al hacer gestos con la mano en señal de que estaba bien.

El partido se paró en el minuto 66 y no fue hasta el 75 cuando se reanudó, ya sin el Dibu Martínez sobre el terreno de juego. Estaba consciente y movía las manos cuando fue retirado del terreno para ser evaluado por los servicios médicos con las pertinentes pruebas. En su lugar entró Penders, que realizó una parada en un encuentro que los de Xabi Alonso se llevaron por 0-2.

Los blues, con el donostiarra en el banquillo, ya son cuartos en la Premier League, después de sumar dos triunfos consecutivos tras el parón internacional. La duda ahora está en saber en qué situación queda el Dibu y si podrá estar disponible para el próximo encuentro, el derbi ante el Tottenham en Stamford Bridge, y también para el duelo de EFL Cup frente al Liverpool.