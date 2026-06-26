La reflexión de Antonio Rüdiger sobre su infancia: «Ser rico era tener comida y algo que beber. Si en la mesa había pollo, eras rico ese día»

Antonio Rüdiger es hoy uno de los defensas centrales más respetados del mundo, titular indiscutible en el Real Madrid y pieza clave de la selección alemana en el Mundial 2026. Pero antes de los estadios llenos, los contratos millonarios y los trece millones de seguidores en redes sociales, hubo un niño en Berlín que no podía permitirse ir de excursión con el colegio. Un niño que aprendió lo que significaba ser pobre antes de saber lo que era ser futbolista.

«Mi infancia estuvo marcada por la pobreza», ha reconocido el jugador en diversas entrevistas. «Ser rico era tener comida y algo que beber. Si en la mesa había pollo, eras rico por ese día». La frase no es una metáfora ni una exageración retórica. Es la descripción literal de lo que era un buen día en casa de los Rüdiger en el barrio de Neukölln, una de las zonas con mayor concentración de población migrante y con mayores índices de pobreza de la capital alemana.

Su historia familiar es, en sí misma, un relato de resistencia. Su madre, Lily, tuvo que huir de Sierra Leona escapando de la guerra civil para llegar a Alemania, donde conoció a Matthias, el padre de Antonio, de origen africano pero nacido en Berlín. Juntos se instalaron en Neukölln y sacaron adelante a sus hijos en un entorno que el propio Rüdiger describe sin eufemismos: «Era una zona muy dura. Había muchos refugiados viviendo allí. Para mí, cuando era pequeño, luchar o pelearme en la calle era algo normal».

El momento que más marcó su infancia llegó cuando tenía ocho años. Un día le pidió a su madre unos pocos euros para un viaje escolar. Ella no se los pudo dar. «Lo que me hirió no fue que me dijera que no, sino su cara», ha contado Rüdiger. «Me rompió el corazón que ella me quería dar el dinero, pero no podía. Ahí me dije a mí mismo: debes ser un hombre ahora. Tenía 8 años». Una frase que en boca de un adulto sonaría a tópico y en boca de un niño de primaria resulta, sencillamente, demoledora.

Lo que llama la atención de la manera en que Rüdiger habla de aquellos años no es el dolor, sino la ausencia de rencor. El defensa recuerda esa etapa con una mezcla de nostalgia y gratitud que resulta difícil de fingir. «No teníamos dinero, pero estábamos juntos. Éramos realmente una piña, y éramos ricos en eso», ha dicho. E incluso hay espacio para la ternura: recuerda con añoranza un balcón inestable al que sus padres no le dejaban asomarse, y dice que fue uno de los mejores momentos de su vida. «Echo de menos esos momentos», ha afirmado.

Esa capacidad para sostener dos verdades a la vez -que la pobreza era real y dura, y que la infancia también fue feliz- dice mucho de la solidez emocional de un jugador al que los aficionados del Real Madrid conocen por su carácter, su liderazgo y su frialdad bajo presión. No son rasgos que se adquieran en una academia de fútbol. Se forjan antes, en sitios como Neukölln, cuando uno aprende que de donde viene solo sobrevive el más fuerte, y decide que lo va a ser.

La anécdota de su nombre redondea el retrato familiar. «A mi padre le gustaba ese nombre. Le gustaba mucho Antonio Banderas, el actor», ha explicado el jugador. En ese detalle pequeño y entrañable -un padre en un barrio obrero de Berlín que pone a su hijo el nombre de una estrella de cine española- hay algo que resume muy bien de dónde viene Antonio Rüdiger: de una familia que no tenía mucho, pero que soñaba con todo.