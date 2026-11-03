ASUS presenta en España su router WiFi 8 en malla: 19 Gbps, dos puertos de 10 Gbps y hasta 650 metros cuadrados de cobertura con solo dos unidades

ASUS ha presentado este 2 de noviembre de 2026 en España el ZenWiFi BN12, un router WiFi 8 en malla. Es un equipo de tres bandas con velocidades combinadas de hasta 19 Gbps. La marca lo define en su nota como «el primer router Mesh WiFi 8 del mundo».

El sistema se enseñó por primera vez en Computex, la feria de Taipéi. ASUS empezó a enviarlo a las tiendas el 22 de octubre, según su comunicado para Alemania, Austria y Suiza. Allí ya se vende por 1.160,95 euros con IVA.

Fiabilidad antes que velocidad

WiFi 8 es el nombre comercial del estándar IEEE 802.11bn. Sucede al WiFi 7, y su prioridad ya no es la velocidad máxima. La nota de ASUS España explica que la norma «hace hincapié en la fiabilidad y la consistencia del rendimiento».

Para eso, el BN12 trae nuevas tasas de modulación y codificación (MCS) y la modulación desigual (UEQM). También usa el acceso a canales no primarios (NPCA). Con él, el router aprovecha una parte libre del canal cuando otra está ocupada por el wifi de un vecino.

Suma, además, la coordinación entre varios puntos de acceso. Los nodos de la casa se reparten el trabajo en lugar de emitir cada uno por su cuenta. ASUS busca así una conexión más estable a media y larga distancia.

Dos nodos para 650 metros cuadrados

Un sistema en malla, o mesh, reparte varios aparatos iguales por la vivienda. Todos forman una sola red con un único nombre. Quien sepa cuándo merece la pena instalar un wifi mesh sabrá que está pensado para casas grandes o de varias plantas.

Según la ficha oficial, una sola unidad del BN12 cubre hasta 325 metros cuadrados y cinco o más habitaciones. Con dos unidades, la cifra sube a 650 metros cuadrados y siete o más habitaciones. Es el equivalente a los 7.000 pies cuadrados del comunicado en inglés.

La función que une los nodos se llama Smart AiMesh. Mejora el enlace de retorno, la conexión entre un nodo y otro por la que viaja todo el tráfico de la casa. Para ello usa las técnicas de coordinación del WiFi 8, según la marca.

El comunicado en inglés promete una conexión «más constante en toda la casa, incluidas las habitaciones más alejadas de los nodos». Los aparatos domésticos conectados también deberían mantener el enlace en los bordes de la cobertura.

Tres bandas y 12 flujos

Cada nodo trabaja en tres bandas. La de 6 GHz llega hasta 11.529 Mbps con canales de 320 MHz. La de 5 GHz alcanza 5.764 Mbps y la de 2,4 GHz se queda en 1.376 Mbps.

Por dentro lleva un procesador Broadcom BCM4916, 2 GB de RAM y 256 MB de almacenamiento. Tiene ocho antenas internas. Cada banda usa cuatro flujos de emisión y cuatro de recepción, de ahí los 12 flujos que anuncia ASUS.

En la parte trasera, cada unidad trae dos puertos de 10 Gbps y tres de 2,5 Gbps. Uno de los de 10 Gbps sirve para conectar la fibra. Completa el equipo una toma USB-A de 5 Gbps.

Con esos dos puertos rápidos, los nodos pueden unirse por cable. ASUS la presenta como la vía más rápida para conexiones multigigabit. Un NAS, un ordenador o una consola también pueden ir enchufados directamente.

Tráfico priorizado al momento

El BN12 estrena la QoE adaptativa, siglas de calidad de experiencia. La calidad de servicio clásica funciona con prioridades fijas. Esta, en cambio, vigila el tráfico y reparte los recursos según lo que pide cada aplicación en cada momento.

La herramienta WiFi Insight detecta interferencias de otras redes y de otros aparatos. Muestra un mapa de la red, guarda un historial de 24 horas y cambia de canal sola cuando el actual se satura.

En seguridad, ASUS incluye AiProtection, navegación segura, Triple DNS Guard, controles parentales y compatibilidad con VPN. Según el comunicado europeo, todo viene de serie y sin suscripción.

TP-Link ya vende el suyo

ASUS no está sola. TP-Link abrió el 30 de septiembre la preventa en España del Archer 8 Ultra, su primer router con WiFi 8. Cuesta 799,90 euros en su tienda oficial, según la nota de TP-Link España.

Es un router único, no un sistema en malla, con hasta 19 Gbps, 18 antenas y hasta 280 metros cuadrados de cobertura. «Wi-Fi 8 establece una nueva base y nosotros hemos ido más allá», afirma en la nota Aaron Wei, director general de TP-Link España.

ASUS ya había adelantado su router ROG NeoCore con WiFi 8 a principios de año, junto a sus nuevas placas base y equipos para jugar. Para comparar con lo anterior, sirven las diferencias entre Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E y Wi-Fi 7.

Un estándar todavía en borrador

La norma 802.11bn aún no es definitiva. La propia ASUS la marca como borrador («Draft») en las fichas de sus routers WiFi 8. Muchas mejoras exigen que el móvil, el portátil o la tele también sean compatibles, y casi no hay dispositivos así en las tiendas.

Las velocidades y coberturas son máximos de laboratorio, sin pruebas independientes por ahora. La nota española tampoco da precio ni fecha para España. Y en un párrafo habla por error de 7.000 metros cuadrados en lugar de pies cuadrados.

La ficha técnica completa del ZenWiFi BN12 se ha publicado en la web de ASUS España.

Crédito de la imagen: ASUS.