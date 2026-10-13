La BBC prepara una docuserie sobre J.K. Rowling: «Es una de las figuras públicas más polarizantes de Reino Unido»

La BBC prepara el lanzamiento de una miniserie documental sobre J.K. Rowling, la célebre creadora del universo de Harry Potter. La producción que emitirá la cadena pública británica estará dividida en dos entregas, y abordará la trayectoria de la escritora, además de las polémicas en las que se ha visto envuelta, razón por la que la BBC se refiere a ella como «una de las figuras públicas más polarizantes de Reino Unido».

La producción estará a cargo de la firma Rogan Scotland -conocida por Becoming Frida Kahlo- y tiene como propósito examinar su vertiginoso ascenso a la fama, el calado de su impacto cultural y la faceta más controvertida de su figura. A través de la biografía de la escritora, la miniserie documental aprovechará también para aportar una mirada analítica sobre las transformaciones políticas, tecnológicas y sociales que ha experimentado la sociedad a lo largo de las últimas tres décadas.

Los orígenes de su fama se remontan a una época de estrechez económica en la que, siendo madre soltera, J.K. Rowling escribía las primeras páginas de Harry Potter en una cafetería de Edimburgo. Desde la publicación del primer libro en 1997, la franquicia sobre el joven mago superó cualquier expectativa inicial hasta convertirse en un fenómeno global sin precedentes y, a su vez, en una mina de oro que la escritora ha sabido exprimir como ningún otro autor. Este vasto imperio comercial abarca adaptaciones cinematográficas, proyectos de televisión, videojuegos, parques temáticos y una lucrativa industria de merchandising.

A pesar de su éxito literario, en los últimos años J.K. Rowling ha cobrado relevancia por verse involucrada en debates políticos que han generado posturas completamente opuestas e incendiarias. Según los detalles que se conocen de la producción, la docuserie examinará el proceso por el que pasó J.K. Rowling hasta convertirse en «una de las personalidades más polarizantes del Reino Unido». Será específicamente en la segunda entrega cuando el relato mostrará cómo la autora fue tomando cierta distancia de su célebre creación, al mismo tiempo que consolidaba su perfil como una figura política de gran repercusión.

Por un lado, los defensores de J.K. Rowling la consideran una valiente activista en favor de los derechos de las mujeres; por el otro, sus detractores la critican duramente al acusarla de oponerse a los derechos de la comunidad trans. Esta tensión la ha situado en una posición compleja respecto a sectores de fans e integrantes del reparto de las películas de Harry Potter que en su momento la respaldaron.

Cabe destacar que Rowling no formará parte activa de esta producción. En su lugar, la serie documental contará con testimonios de colaboradores cercanos, sus propios textos pasados y una recopilación de material de archivo. Simon Young, responsable de programación en la BBC, ha señalado que, tres décadas después del lanzamiento del primer libro, ésta resulta una fecha idónea para examinar la huella de una de las figuras más influyentes de las letras británicas contemporáneas. Young ha subrayado que cualquier análisis cultural del Reino Unido en el siglo XXI debe contemplar tanto el fenómeno editorial y fílmico de Harry Potter como la dimensión pública y controvertida que rodea actualmente a su creadora.

El proyecto, cuyo título provisional es simplemente J.K. Rowling, se emitirá en la televisión pública de Reino Unido, mientras que BBC Studios asumirá la distribución a nivel internacional. Este anuncio coincide con la expectativa generada en torno a la nueva serie de HBO Max que adapta la saga del joven mago, que se estrenará en Navidad.